Gyász

Elhunyt Csatári József kétszeres olimpiai bronzérmes birkózó

Hosszú betegség után életének 78. évében péntekről szombatra virradó éjszaka elhunyt Csatári József, olimpiai bronzérmes, kétszeres világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó.



A gyászhírről a Magyar Birkózó Szövetség közösségi oldala számolt be.



Csatári József 1959-ben kezdett el birkózni a Kinizsi Húsos csapatában, a felnőtt válogatottban 1963-ban mutatkozott be, majd miután az 1964-es tokiói olimpiára nem utazhatott, klubot és fogásnemet váltott.



A Budapesti Honvédnál a berlini olimpia bajnoka, Kárpáti Károly lett az edzője, irányításával 1968-ban, a mexikói játékokon a szabadfogásúak 97 kg-os kategóriájában bronzérmes lett. Négy évvel később Münchenben ugyancsak bronzérmet szerzett, ám ezúttal már a 100 kg-os súlycsoportban. Kétszeres vb-ezüstérmes, egyéniben tizenkilenc, csapatban pedig huszonegy magyar bajnoki címet szerezett. 1975-ben vonult vissza.



Csatári Józsefet a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Birkózó Szövetség is saját halottjának tekinti.