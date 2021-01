Sport

Több mint 2,1 milliárd rendkívüli támogatás 45 kiemelt vidéki sportegyesületnek

A kormány több mint 2,1 milliárd forint rendkívüli támogatást biztosít 45 kiemelt vidéki sportegyesületnek a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak kompenzálására - jelentette be Szabó Tünde sportért felelős államtitkár csütörtökön sajtótájékoztatón.



Hozzátette: a támogatási program az ország mind a 19 megyéjét érinti, van olyan egyesület, amelyben csak egy, de olyan is, amelyben 18 szakosztály működik.



Szabó Tünde emlékeztetett, hogy a 2020-as esztendő nem várt nehézségeket gördített mindenki elé, és nem volt az másként a sportban sem.



"A magyar kormány a sportot nemzetstratégiai ágazatként kiemelten kezeli és egyértelműen segítő kezet nyújt ebben a nehéz időszakban is" - fogalmazott.



Kifejtette: az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Sportegyesületek Országos Szövetségével együttműködve országos szinten mérte fel a sportszervezeteket annak érdekében, hogy melyek azok, ahol a leginkább szükséges a magas szintű szakmai munka támogatása, az olimpiai és paralimpiai felkészülés céljából. Kiemelte: a 45 vidéki sportszervezet közül több is tokiói olimpián éremesélyes, kvótás, vagy kvótára jó eséllyel pályázó sportolót foglalkoztat. Ezen túlmenően a támogatásra jelölt sportszervezeti kör több ezer szabadidősportolót, versenyengedéllyel rendelkező sportolót, köztük nagy számú utánpótlás korú sportolót is érint.



Az államtitkár szerint a kormány elkötelezett, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a mozgás, a sportolás lehetőségét, rendszeres testmozgásra ösztönözze a lakosságot, és minden eszközzel törekszik arra, hogy biztosítsa az egészséges életmódhoz szükséges feltételeket.



"A sportágazat újraindítása, valamint a magas színvonalú szakmai munka fenntartása érdekében szükséges az egyes sporttámogatási rendszerek megerősítése, valamint a tehetségek kiválasztását és gondozását segítő versenysport-területek fejlesztését segítő intézkedések támogatása" - hangsúlyozta Szabó Tünde.



Jelezte, a célzott támogatások hatékonyan tudják mérsékelni a vírus negatív hatásait, segítik a szakemberek és a sportolók megtartását, a járvány okozta többletkiadások csökkentését, és a védekezéssel összefüggő, előre nem tervezett beszerzések megvalósítását.



Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöke elmondta, hogy a SOSZ mérte fel az igényeket és fogja folyósítani a támogatásokat február végéig. Tájékoztatása szerint ezzel folytatódik a vidéki nagy egyesületek két éve elindult támogatási programja, egyben hozzájárulnak az olimpiai és paralimpiai felkészülés megnövekedett költségeihez.



Elmondta, hogy a járvány hatására több tízezer családnak okozott gondot sportoló gyermekeik tagdíjának befizetése és az bevételkiesést okozott a sportegyesületeknek. A korlátozások miatt jónéhány egyesület nem tud edzéseket tartani a hagyományos helyszíneken, ez is jelentős pluszköltségeket okozott.

Kiemelte: az egyesületek a 2020. március 11. és 2021. június 30. közötti kiadásaikra használhatják fel a rendkívüli támogatást. Ezt fordíthatják például eszközbeszerzésre, munkabérre, sportegészségügyi kiadásokra, versenyeztetésre, edzőtáborokra, valamint létesítménybérlésre, vagyis mindenre, ami a szakmai munkát segíti.



"A vírus miatt volt egy hullámvölgy, de ebből megerősödve fog kijönni a magyar sport" - jelentette ki a SOSZ elnöke.