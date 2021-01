Elítélték

Részegen autópályakorlátnak ütközött, majd elaludt a kocsijában az olimpiai bajnok hokis

A svéd Aftonbladet beszámolója szerint Salo, akinek ügyében most született meg az ítélet, még tavaly augusztusban ült autóba részegen. Köping város közelében az autópályán korlátnak ütközött, majd ezt követően elaludt a kocsijában, nagy forgalmi dugót okozva. A rendőrök az autóban találták meg, vérében a Svédországban megengedett alkoholérték háromszorosát mérték.



A 49 éves Salo védte a svéd hokiválogatott kapuját 1994-ben, Lillehammerben, és a kanadaiak elleni szétlövéses döntőben az ő remeklésének köszönhetően nyert a gárda olimpiai bajnoki címet. A világbajnoki aranyat is begyűjtő kapus 1994 és 2004 között az észak-amerikai profiligában, az NHL-ben több klubcsapatot is szolgált, a New York Islanders, az Edmonton Oilers és a Colorado Avalanche játékosaként 526 mérkőzésen szerepelt.