A Ferencváros öt vízilabdázója koronavírusos

A Bajnokok Ligájában, valamint a hazai sorozatokban is címvédő FTC-Telekom férfi vízilabdacsapatának öt tagja megfertőződött a koronavírussal.



A népligeti együttes szerdai közleménye neveket nem említ, ugyanakkor hangsúlyozza, a következő bajnokikon, illetve a felkészülés egy kiemelt időszakában "meghatározó bajnokaikra, válogatott sportolóikra nem számíthatnak".



Hozzáteszik, az érintett vízilabdázók kisebb tünetekkel házi karanténban vannak.



"A március elején sorra kerülő BL csatákig hátralévő időszakot arra szerette volna felhasználni a szakmai stáb, hogy kemény alapozó edzésekkel és a taktika gyakorlásával felkészüljön a szezon második felére" - írták, kiemelve, a mostani körülmények olyan helyzet elé állították a csapat tagjait, aminek legyőzése már nem sportemberi kitartásukon, taktikai felkészültségükön, vagy a sportnak mindent alárendelő életmódjukon múlik.



"A legutóbbi megbetegedésszám már olyan mértékben borítja fel a felkészülésünket, hogy arról tájékoztatni akartuk a mindvégig mellettünk álló szurkolóinkat és a sportszerető közvéleményt. Bízunk sportolóink mihamarabbi egészséges visszatérésében és abban, hogy az elmúlt két évben tíz trófeát szerzett csapatunk idén szintén méltó módon képviseli a Ferencvárost és a nemzetközi porondon Magyarországot is" - áll a közleményben.



A Fradira a következő hetekben két bajnoki - most szombaton idegenben a Szeged ellen, illetve jövő szombaton hazai medencében a KSI ellen - vár. A BL-ben legközelebb a főtábla második körét jelentő tornán szerepel az FTC március 1. és 5. között.