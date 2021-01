Sport

Szabó Tünde: 2021-ben újra a sporté lesz a főszerep

Szabó Tünde szerint 2021-ben újra a sporté lesz a főszerep, hiszen több mint 150 olyan hazai rendezésű nemzetközi sportesemény van tervben, amelyet támogat a kormány.



Évnyitó sajtótájékoztatóján a sportért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy a 2020-ra tervezett közel 150 esemény kétharmadát kellett törölni, vagy elhalasztani a pandémia miatt, és ezeket idén fogják bepótolni.



"Olimpia biztosan lesz Tokióban, a kérdés csak az, hogy nézőkkel vagy nélkülük, és milyen protokollok mellett" - emelte ki Szabó Tünde, aki hozzátette: Magyarország igyekszik minél több sportágban otthon adni olimpiai kvalifikációs versenynek. A birkózás, a női kézilabda és a vizes sportágak mellett szó van arról, hogy vívásban is itt selejtezzenek a legjobbak a tokiói részvételért.



"Nyitottak vagyunk arra, hogy a Nemzetközi Vívó Szövetség elmaradt kvalifikációs versenyeit Magyarország rendezze meg, mert ez előnyt jelentene a magyar sportolóknak" - jelentette ki az államtitkár, aki szerint hamarosan döntés születhet ebben a kérdésben. Véleménye szerint a sikeresen lebonyolított úszó ISL-versenyek hatására sportdiplomáciailag felértékelődik Magyarország helyzete, így jött szóba a kvalifikációs események megrendezése.



"Sok függ attól, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság milyen szigorú protokollokat - oltást, esetleg negatív tesztet - ír elő, de mi készen állunk" - hangsúlyozta. Az év idei év hazai rendezésű nagyobb nemzetközi sporteseményei közül kiemelte a labdarúgó Európa-bajnokságot, a márciusban sorra kerülő U21-es futball Eb-t, valamint a 35. vizes kontinensbajnokságot, amely az úszóknak is az olimpia előtti utolsó nagy megmérettetése lesz.



Egyúttal megjegyezte, hogy a sportági szövetségek az olimpia és paralimpiai kapcsán ugyanazt a költségvetési forrást kapják meg, amelyet 2020-ra terveztek.



Az államtitkár emlékeztett: 2010-ben azzal a céllal vágtak neki a sportban az infrastrukturális fejlesztéseknek, hogy a megörökölt és elhanyagolt létesítményrendszert olyan színvonalúra emeljék, hogy a külföldiek előtt ne kelljen szégyenkezni miatta.



"Ma már a legtöbb sportágban minden gond nélkül magas színvonalú nemzetközi eseményeket is meg tudunk rendezni" - fogalmazott Szabó Tünde, aki hangsúlyozta, hogy 2021-ben is folytatódni fognak a sportberuházások, a sportlétesítmény fejlesztések, és várhatóan számos nagyobb, illetve kisebb beruházás fejeződik be ebben az évben.



"Ezek a fejlesztések egyaránt szolgálják az amatőr és élsportot, a létesítményeket ugyanis a gyerekektől kezdve a felnőtt profi sportolókig bezárólag sokan fogják használni" - fogalmazott. Hozzátette, hogy az építőipari szektor gazdasági teljesítményének fenntartása az ország alapvető érdeke, amely a munkaerőpiac bővítését is magával hozza. A vidéki térségekben megvalósuló kiemelt sportcélú fejlesztések pedig a vidék sport és turisztikai ellátottságát és programkínálatát is gazdagítják.

Szabó Tünde a részleteket illetően kitért arra, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 2020 októberéig 72 beruházás ünnepélyes átadására került sor: 21 helyszínen új tanuszoda, 25 helyszínen új tornaterem létesült, ezen túl 20 iskola bővülhetett új tantermekkel, valamint egy óvoda újulhatott meg, továbbá megépült öt iskola is.



"Összesen 215 projekt megvalósítása van tervben országszerte, mindez hazai forrásból" - közölte az államtitkár. Tájékoztatása szerint a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program IV. ütemének keretében további 150 településen 155 kültéri sportpark épülhet meg 2021-ben, az eddig átadott több száz sportpark és futókör mellé. A Modern Városok Program keretében pedig 18 megyei jogú városban összesen 40 sportcélú fejlesztés megvalósítása van folyamatban, vagy előkészítés alatt jelenleg is.



"Ezek mind-mind olyan fejlesztések, amelyek lefedik az amatőrtől a profi sportig és az utánpótlástól a szenior sportolókig terjedő igényeket. Egyaránt azt a célt szolgálják, hogy sportnemzetből sportoló nemzetté váljunk" - húzta alá Szabó Tünde, aki szerint kiemelten fontos év lesz 2021, és a cél az, hogy a sportélet a körülményekhez képest visszatérjen a korábbi állapotába, és újra a sporté legyen a főszerep.