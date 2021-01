Sport

Ronaldo lehagyta Pelét a gólszerzők örökrangsorában

Az Udinese elleni vasárnapi duplájával már 758 gólnál jár pályafutása során Cristiano Ronaldo, a Juventus ötszörös aranylabdás futballistája. 2021.01.04 21:30 MTI

A The Sun beszámolója szerint a 35 éves portugál klasszis ezzel megelőzte Pelét, a brazilok legendáját, a futballtörténelem egyetlen háromszoros világbajnokát, aki klubcsapataiban, illetve a válogatottban a hivatalos adatok alapján 757-szer volt eredményes. A brit napilap szerint Ronaldo mindössze egyetlen találattal van lemaradva az örökrangsort vezető cseh Josef Bicantól - igaz vele kapcsolatban olyan számítások is olvashatóak az interneten, hogy 805 gólja van, a brazil Romáriónak pedig 772. A Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) számításai szerint Ronaldo 776, Pelé 767 gólos.



Ronaldónak - aki még novemberben egy válogatott mérkőzésen előzte meg a negyedik helyen Puskás Ferencet - legközelebb szerdán este, az éllovas, s az európai topligákban egyedüliként veretlen AC Milan otthonában lesz lehetősége arra, hogy beállítsa, vagy akár meg is döntse a rekordot.