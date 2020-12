Koronavírus-járvány

Svájcban csak beoltott nézőket engednének be a stadionokba

2020.12.30

A svájci labdarúgók szakszervezete (SAFP) szerint nem csak a labdarúgók, a szakemberek és a stadionokban dolgozók számára kellene kötelezően előírni a koronavírus elleni vakcina használatát, hanem a nézőktől is.



A SAFP szerdai közleményében kiemelte, a mostani helyzetben úgy tartja helyesnek, ha a szurkolók is arányosan kiveszik a részüket a járvány elleni küzdelemből azzal, hogy a szereplőkhöz hasonlóan beoltatják magukat.



Hozzátették, tudomásul veszik, hogy vannak nézők, akiknek ez nem áll szándékukban, nekik viszont így továbbra is maradnának a televíziós közvetítések, egészen addig, amíg a helyi járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy mindenfajta korlátozásoktól és előírásoktól mentesen lehessen kilátogatni a stadionokba.



Svájcban az első és a másodosztály küzdelmei is zárt kapuk mögött zajlanak - miként Európa legnagyobb részében -, a nézők beengedése az érintett klubok számára is rendkívül fontos kérdés.