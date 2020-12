Sport

Bár még csak hat éve épült, újabb 3 milliárdért korszerűsítik a Fradi stadionját

Hárommilliárd forintot adott a kormány az FTC Groupama Arénájának korszerűsítésére - szúrta ki az Index a Magyar Közlöny december 24-i kiadásában. Az előirányzat a kiemelt kormányzati magasépítések közé került be.



Bár arról egyelőre nem adott tájékoztatást a Ferencváros, mihez kezdenek a pénzzel, hiszen a stadiont hat évvel ezelőtt adták át, és összesen majdnem 15 milliárd forintba került.



A korszerűsítés nem csak azért meglepő, mert a Groupama Aréna jelenleg is a legkorszerűbbek között van Európában, hanem azért, mert például összesen egymilliárd forintból Mezőkövesden egy egész új stadiont is fel tudtak húzni, bár az jóval kisebb és egyszerűbb létesítmény.



Úgy tűnik, a kormány annak ellenére sem áll le a stadionépítésekkel, hogy már nem csak a teljes NB I-nek épült új otthon (illetve a Budapest Honvédé jelenleg is épül), de már a másodosztály mezőnyének komoly része is európai meccs lejátszására alkalmas létesítményben játszik. Legutóbb például épp a Nyíregyháza nyolcezres arénájának látványtervei váltak nyilvánossá, annak a pályázatnak úgy sikerült milliárdokat drágulnia, hogy még azt sem tudni, mikor bonthatják le a régit.



Ezekhez képest szinte el is törpül a NB II-es Vasasnak juttatott kormányzati ajándék: ők összesen “csak” 350 millió forintot kaptak a stadion működtetésére.