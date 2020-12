Extrémsport

Rakonczay újra nekivág, hogy állva evezze át az óceánt

A sikertelen januári próbálkozás után Rakonczay Gábor kétszeres Guinness-világrekorder extrémsportoló újra nekivág, hogy egy speciális szörfdeszkán állva átevezze az Atlanti-óceánt. 2020.12.21 22:30 MTI

A hatszoros óceánátkelő hajós egy saját maga által tervezett és épített, 5,5x1,5 méteres, merev testű SUP-pal teljesen egyedül, kísérő hajó nélkül próbálja teljesíteni a Gran Canaria és Antigua közötti 5200 kilométeres távot. A különleges expedíciót 55-65 naposra tervezi.



"Ha ideálisak lesznek az időjárási viszonyok, akkor a két ünnep között indulok. Nagyon fontos, hogy az első két-három napban megfelelő legyen a szélirány ahhoz, hogy el tudjam hagyni a szigetcsoportot" - mondta az MTI-nek Rakonczay, aki múlt csütörtökön utazott ki Gran Canariára.



Az első, januári próbálkozásakor már a második napon egy nagyobb úszó tárgy csapódott a SUP aljának, megsérült a tőkesúly és víz szivárgott a járműbe. Ezért a magyar hajós visszatért a kiindulási állomásra, de mivel a javítás miatt már kicsúszott volna az átkelésre megfelelő időszakból, így nem kezdett bele újra.



"Kiderült, hogy ez most nemcsak a soron következő hajóút lesz a számomra, hanem a HAJÓÚT, így csupa nagy betűvel. Bevállalásban és a rizikófaktort tekintve ugyanis kiemelkedik a többi közül, és még komolyabban kell vennem"- magyarázta Rakonczay, aki kitért arra is, hogy ez az expedíció két tekintetben lesz más, mint a januári.



"Egyrészt most majdnem egy hónappal előbb, jobban az időjárásnak megfelelő szezonban indulok, és a tőkesúly egyszerűbb és erősebb konstrukcióval lesz felfüggesztve" - fogalmazott Rakonczay, akinek tájékoztatása szerint bár a Kanári-szigeteken minimális a fertőzöttség, a beutazáshoz szüksége volt egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztre, emellett QR-kóddal kellett becsekkolnia, ami csak 48 órával az indulás előtt aktiválódott.



"Mivel csak átszállással tudtam kiutazni, és emiatt megnőtt a repülési idő, igencsak kellett matekozni ahhoz, hogy minden rendben legyen" - árulta el a magyar extrémsportoló, aki az első olyan hajós lehet a világon, akinek állva hajtott szörfdeszkával sikerül átszelnie az Atlanti-óceánt.