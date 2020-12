Sport

Kovács Zsófia kétszeres Európa-bajnok!

Soha nem látott sporttörténelmi siker a magyar női tornasport életében. A női tornászok mersini Európa-bajnokságán Kovács Zsófia az ugrás után felemáskorláton is Európa-bajnoki címet szerzett, így a magyar női torna történetében Kovács az első kétszeres Európa-bajnok. Székely Zója is fantasztikusan teljesített, felemáskorláton ezüstérmes lett, és ezzel is történelmet írtak Kovácsék, hiszen két magyar tornásznő még soha nem állt dobogón egyszerre Európa-bajnokságon. Gratulálunk!