FIFA-gála - Robert Lewandowski az év játékosa

A 32 éves támadó - aki az előző szezonban 47 mérkőzésen 55 gólt szerzett - pályafutása során először érdemelte ki az elismerést. A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki.



Lewandowski mellett a hatszoros győztes argentin Lionel Messi (FC Barcelona), valamint legjobbnak ötször megválasztott portugál Cristiano Ronaldo (Juventus) szerepelt a szűkített listán.

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!



🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS