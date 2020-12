Sport

Szoboszlai Dominik az RB Leipzighez igazolt

Szoboszlai Dominik az RB Leipzig labdarúgócsapatához szerződött a Salzburgtól. A 20 éves magyar válogatott középpályás a német klub honlapja szerint négy és fél éves, 2025 júniusáig szóló szerződést írt alá csütörtökön.



Szoboszlaival már 18 játékos - többek között Gulácsi Péter - került az osztrák klubtól a testvéregyesülethez. A lipcsei csapatnak a kapuson kívül van még egy magyar válogatott labdarúgója, Willi Orbán.



Szoboszlai új csapatában a 17-es mezszámot viseli majd. A Salzburg színeiben vasárnap a Wolfsberger AC elleni bajnokin lép pályára utoljára, karácsony után csatlakozik az RB Leipzighez, és a német Bundesligában január 9-én a Borussia Dortmund ellen mutatkozhat be.



"Nagyon örülök, hogy a pályafutásom egy újabb fejezetébe lép, ráadásul a Bundesliga egyik topcsapatánál, amely tavaly BL-elődöntős volt - idézte a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapja Szoboszlait. - Nagy kihívás lesz itt is helytállni, de természetesen mindent meg fogok tenni azért, hogy ez minél jobban sikerüljön, és minél hamarabb a német bajnokságban is bizonyítsak. Remélem, a válogatott is profitál majd abból, hogy két válogatottbeli csapattársammal, Gulácsi Péterrel és Orbán Willivel is egy klubcsapatban játszom mostantól."



A Leipzighez igazolásával eldőlt, hogy Szoboszlai tavasszal is pályára léphet a Bajnokok Ligájában, hiszen a német együttes a Manchester Unitedet is megelőzve csoportmásodikként bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol a 2019-es győztes Liverpool lesz az ellenfele.



A német klub honlapja nem közölte, hogy Red Bull Salzburg mekkora összeget kap a 12-szeres válogatott játékosért. Korábbi sajtóhírek szerint Szoboszlai szerződésében 25 millió eurós kivásárlási ár szerepelt, amelyet ha a Leipzig kifizetett, akkor minden idők legdrágább magyar futballistájává lépett elő a középpályás. Igaz ez akkor is, ha - amint arról a legutóbbi hírek szóltak - a lipcsei egyesület körülbelül 20 millió eurót fizet érte, és későbbi továbbadás esetén további bónusz jár majd a Salzburgnak.



Szoboszlai az édesapja által vezetett fehérvári Főnix Gold FC utánpótlásműhelyben nevelkedett, majd 2015-ben egy évre az MTK Budapest akadémiájára került, onnan igazolt a Salzburg akadémiájára. Még 17 éves se volt, amikor Ausztriában bemutatkozott a felnőttek között a másodosztályú Liefering csapatában, a Salzburgban pedig 2018 májusában debütált. Az áttörést a 2019/20-as idény hozta el számára, amikor vezéregyénisége lett klubcsapatának, amellyel szerepelt a Bajnokok Ligájában, továbbá harmadszor lett bajnok és másodszor kupagyőztes, és az osztrák élvonal legjobbjának választották.



Szoboszlai novemberben a nyolcadik helyen végzett a legjobb 21 éven aluli, Európában játszó labdarúgónak járó Golden Boy-díj szavazásán.

A magyar válogatottban 2019-ben mutatkozott be, azóta alapemberré vált, 12 mérkőzésen háromszor volt eredményes. Az Európa-bajnoki pótselejtező novemberi döntőjében a 92. percben ő lőtte a kijutást jelentő gólt az Izland ellen 2-1-re megnyert mérkőzésen.



Eddigi csapatában, a Red Bull Salzburgban 55 bajnoki mérkőzésen játszott, 16 gólt szerzett és 25 gólpasszt adott.



Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitány az MLSZ honlapjának azt mondta: "Véleményem szerint Dominik és menedzsmentje ismét jó döntést hozott. Az RB Leipzig egy topklub Európa egyik topbajnokságában, így egyértelmű, hogy Dominik ismét előrelépett egyet a pályafutásában. Bízom benne, hogy minél több játékpercet kap majd új csapatában, és ahogy Salzburgban, úgy Lipcsében is alapember lesz minél hamarabb."