Bajnokok Ligája - Rebrov szerint egyik csapat sem fél a másiktól

Bajnokok Ligája - Rebrov szerint egyik csapat sem fél a másiktól

Szerhij Rebrov vezetőedző szerint ki-ki mérkőzést játszik majd kedden a Ferencváros és a Dinamo Kijevvel a Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik, utolsó fordulójában, de egyik csapatnak sincs oka tartania a másiktól. 2020.12.07 17:49 MTI

"A Barcelona és a Juventus ellen ugyanazzal a problémával szembesült a két gárda. Ilyen sztárklubok ellen fontos elérni, hogy a játékosok félelem nélkül lépjenek pályára. De egymás ellen nem hiszem, hogy félnének a futballisták" - jelentette ki a hétfői sajtótájékoztatón az MTI érdeklődésére az ukrán szakember.



Rebrov a kollégájáról úgy nyilatkozott, hogy jól ismeri és tiszteli Mircea Lucescut, akinek kinevezésével szervezettebbé vált a Dinamo Kijev, de nem kívánt belemenni a régi párharcaikba, amikor még ő ült a Dinamo és a román tréner a Sahtar Donyeck kispadján.



"Otthon érzem magamat, de úgy látom, némi felújítás is volt, mióta nem jártam itt. Számomra nem lesz egyszerű a Dinamo elleni találkozó, de egy ilyet már átéltem, szóval nem lesz ismeretlen. Minden tőlem telhetőt megteszek majd a Ferencváros sikeréért" - jelentette ki Rebrov azzal kapcsolatban, hogy ezúttal ellenfélként tér vissza korábbi sikerei helyszínére, ahol futballistaként és edzőként is dolgozott.



Magyarországi beilleszkedéséről úgy beszélt, hogy nem okozott neki problémát, mivel a zöld-fehéreknél minden játékos beszél angolul, "a szurkolókat pedig nem lehet becsapni", velük csakis jó eredményekkel tudja megkedveltetni magát az ember.



"Az első perctől maximális erőbedobással kell játszani" - vonta le a legfőbb tanulságot Olekszandr Zubkov a Dinamo ellen októberben 2-2-re végződött mérkőzésből. "Akkor csak a második félidőben játszottunk jól, most ezt nem engedhetjük meg magunknak. Mindenkinek a legjobb játékát kell mutatnia".



A magyar bajnok ukrán csatára szerint a Ferencváros meccsről meccsre fejlődött a BL-ben a tapasztalatok által és nagyon várja a keddi összecsapást, mert "eljött a döntő pillanata".



Lucescu, aki véletlenül többször is Fenerbahcénak nevezte a Ferencvárost, kijelentette, hogy a Dinamo számára hiába lenne elegendő a döntetlen a harmadik hely megszerzéséhez, mindenképpen győzelemre tör majd.



"Ha döntetlenre játszol, soha nem éred el" - jelentette ki egyértelműen a 75 éves tréner. Az első összecsapást felelevenítve úgy fogalmazott, ő is hibázott abban, hogy a Ferencváros kétgólos hátránya ellenére fel tudott állni és végül 2-2-re mentette az összecsapást, de kifejtette, hogy ehhez a játékvezető hibája is kellett, aki nem vette észre Cigankov lekönyöklését.



Lucescu nagyon jó mérkőzést vár, és annak a reményének adott hangot, hogy a tanítványai a tapasztalt játékosokból álló Ferencváros legyőzésével bebizonyítják, felnőtté váltak.



A Ferencváros és a Dinamo Kijev - közép-európai idő szerint - 21 órától a kijevi Olimpiai Stadionban csap össze egymással. A győztes megszerzi a harmadik helyet, és átkerül az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába. A 0-0-s, az 1-1-es és a 2-2-es döntetlen a Dinamónak kedvezne, viszont az ennél is gólgazdagabb pontosztozkodás már a jelenleg sereghajtó magyar bajnok előzését jelentené.