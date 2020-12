Sport

Átadná az államnak a Haladás sportkomplexum működtetését a szombathelyi önkormányzat

A jövő évtől Szombathely önkormányzata átadná a Haladás Sportkomplexum üzemeltetését, működtetését a Magyar Államnak - jelentette be Hende Csabával, az Országgyűlés alelnökével, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével közösen tartott szerdai sajtótájékoztatóján Nemény András (Éljen Szombathely!), a megyei jogú város polgármestere.



Erre a lépésre - mint mondta - azért szánták el magukat, mert a város csakúgy mint a többi önkormányzat "nehéz helyzetben van", "a pandémia miatt minden önkormányzat nehézségeket él át".



Hozzátette: fontosak számukra a sportlétesítményt használó sportegyesületek - a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület és a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft -, amelyekkel a teljes körű elszámolásokról és támogatásokról már egyeztettek, és minden érintett érdekeinek figyelembe vételéve kívánnak tiszta helyzetet teremteni.



Nem lehet cél ugyanakkor, hogy a város költségvetéséből aránytalanul sok pénzt fordítsanak a létesítmény üzemeltetésére és fenntartására, egy jövőbeni állami támogatásra pedig nem látnak garanciát - mondta.



A polgármester ismertette: azt javasolják, hogy a terület, amelyen a sportkomplexum áll, maradjon az önkormányzat tulajdonában, az önkormányzat pedig ingyenesen adja át üzletrészét a létesítményt jelenleg működtető nonprofit gazdasági társaságban.



Hende Csaba emlékeztetett arra, hogy a MÁV tulajdonában lévő területet az állam ingyenesen adta az önkormányzatnak, a sportlétesítményt is tisztán költségvetési forrásból finanszírozták, a város pedig nemzetközi díjakkal elismert épületekkel gazdagodott.



Hozzáfűzte: az elmúlt két évben az állam 300-300 millió forinttal támogatta a létesítmény üzemeltetést, így arra szerinte az utóbbi két évben az önkormányzatnak nem kellett költenie.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy támogatja az állami tulajdonba adást, mivel az jó a százéves Haladás Sportegyesület több mint ezer sportolójának, jó a városnak, és érdekében áll az államnak is, hiszen továbbra is fontos célja a kormány politikájának az egészség megőrzése és az is, hogy a sportolni vágyók számára lehetőségeket nyújtson a sportolásra.