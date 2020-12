Sport

Megjelent az Újpesti sportkrónika első kötete

A több mint 500 oldalas, fotókkal illusztrált kötetben a klub történetét történelmi események, valamint a magyar sporttörténelem szempontjából is megvizsgálták a szerzők. 2020.12.01 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egyik legsikeresebb magyar sportklub, az 1885-ben alapított Újpesti Torna Egylet (UTE) első aranykorát, az 1950 és 1964 közötti időszakot mutatja be a Csapó Zoltán, Laszip Gábor szerzőpáros által jegyzett Újpesti sportkrónika első kötete.



A kiadvány első része a megalapítás 135. és a Dózsa megalakulásának 70. évfordulója előtt tiszteleg, a célja pedig, hogy emléket állítson a lila-fehér klub egyik legsikeresebb korszakának. A mű évenkénti szakaszokban dolgozza fel az egyesület történetét, korabeli újságcikkek és interjúk segítségével vázolja fel az időszak hátterét, havi bontásban mutatja be a pályákon történteket, majd felsorolja a legnagyobb nemzetközi eredményeket elért versenyzők, valamint a magyar bajnokságok és kupák újpesti győzteseinek névsorát.



A több mint 500 oldalas, fotókkal illusztrált kötetben a klub történetét történelmi események, valamint a magyar sporttörténelem szempontjából is megvizsgálták a szerzők.



Laszip Gábor sporttörténész az MTI-nek elmondta, hogy a gyűjtőmunka több évig tartott, a megírás tíz hónapot vett igénybe. A krónikának lesz folytatása, a tervek szerint jövőre - amikor 30 éve lesz annak, hogy ismét UTE lett az Újpesti Dózsából - jelenik meg az 1965 és 1976 közötti időszakot feldolgozó második, és az 1977 és 1991 közötti évekről szóló harmadik kötet.



A könyv 5900 forintos áron kapható.