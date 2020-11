Ünnep

Jónak lenni jó! - Roberto Carlos fia is támogatja a kampányt

Az egykori brazil futballsztár, Roberto Carlos magyar gyökerekkel rendelkező fia, a 14 éves Cristo is részt vesz felajánlásaival a közmédia Jónak lenni jó! kampányában, amely idén autista gyerekeket támogat.



"Cristo egyik adománya egy különleges, irányítósávos futballcipő, amelyben a Real Madrid kiválasztó játékán három gólt lőtt. A cipőt, amelyet Oroszi László készített számára, az édesapjától kapta" - mondta hétfőn Szvitek Erzsébet, Roberto Carlos anyósa a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című hírműsorában.



Kifejtette, hogy Cristo apjához hasonlóan védőt játszik, a cipő kifejezetten ehhez a pozícióhoz szabva készült. A cipőt 500 ezer forintért lehet megvásárolni a Jónak lenni jó! című egész napos műsorfolyam keretében, amellyel december 20-án immár kilencedik alkalommal várják a nézőket és a hallgatókat, akik ezúttal egy autista gyerekeket és családjaikat segítő diagnosztikai és terápiás centrumhoz járulhatnak hozzá.



Szvitek Erzsébet beszámolt arról, hogy Cristo másik adománya egy festmény, amelyet Víg Attila képzőművész készített családja számára. Emellett a fiatal focistatehetség a jövő nyári szünidőben, amelyet minden évben nagymamájánál tölt a Zala megyei Nemessándorházán, elhív egy autista kisfiút, aki együtt focizhat vele.



Mint elhangzott, a most felajánlott futballcipő párja két évvel ezelőtt 4,5 millió forintért kelt el a Fogadj örökbe egy macit! jótékonysági gálán, amelyen Down-szindrómás fiatalok munkahelyteremtését támogatták. Cristo korábban támogatta a győri kórház újszülött intenzív osztályának kis betegeit és a zalaegerszegi kórház neurológiai osztályán fekvő betegeket is egy nagyobb összeggel.



Az idei Jónak lenni jó! kampányban hétfő reggelig több mint 24 millió forint gyűlt össze. A 13616-os számon telefonhívással és sms küldésével hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az Együtt az Autistákért Alapítványt.