Magyar-török

Rossi szerint az önbizalom, a fegyelmezettség és a játékosok közötti partneri viszony volt a kulcs

A magyar labdarúgó-válogatott megnyerte csoportját a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, és feljutott az élvonalba, mivel szerdán az utolsó, hatodik fordulóban 2-0-s győzelmet aratott a török csapat felett, míg az eddig éllovas oroszok kikaptak Szerbiában. 2020.11.19 13:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott karanténba kényszerült szövetségi kapitánya szerint játékosai partnerként tekintettek egymásra, megvolt az önbizalmuk és fegyelmezetten játszottak, így tudták legyőzni szerda este Törökország csapatát és nyerték meg csoportjukat a Nemzetek Ligája B divíziójában.



A koronavírusos olasz szakember az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőhöz és a vasárnapi, Szerbia elleni NL-meccshez hasonlóan szerdán is televízión keresztül figyelte csapatát és telefonon tartotta a kapcsolatot a pálya mellett dolgozó stábjával.



"Fokozta a helyzet érdekességét, hogy a valós történésekhez képest több másodperces csúszással láttam a képet, ezért telefonon már előbb értesültem bizonyos eseményekről, mint ahogy a saját szememmel láttam volna. Már a mérkőzés első félidejében is csoportgyőzelemre álltunk, de csak akkor nyugodtam meg, mikor a telefonomon megkaptam az információt, hogy megszereztük a második gólunkat is" - idézte az mlsz.hu a szakvezetőt a 2-0-ás siker másnapján. - "Rengeteg pozitívumot ki lehet emelni a csapattal kapcsolatban, hiszen kiemelkedően eredményes időszakon vagyunk túl. Kényszerből szinte minden mérkőzésen különböző összetételű csapattal álltunk fel, ezért elsősorban azt emelném ki, hogy mindenki végig partnerként kezelte a pályán mellette játszó csapattársát, illetve végig kellő önbizalommal, kiváló csapatszellemben és rendkívüli fegyelmezettséggel játszottunk."



Rossi nem csupán a törökök elleni szezonzáróval volt elégedett, hanem együttese tejes őszi produkciójával, hiszen nyolc meccsen egyetlen vereség mellett ötször győzött és két döntetlent ért el a csapat. A bolgárok és az izlandiak legyőzésével kijutott az Eb-re, míg az NL-ben 11 ponttal végzett kvartettje élén, megelőzve a nála előrébb rangsorolt orosz, szerb és török együttest, és feljutott a legjobb 16 csapatot magába foglaló A divízióba.



A tréner úgy véli ahhoz, hogy jobb képességű csapatok ellen eredményes lehessen a magyar válogatott, mindenképpen szükséges bizonyos hátrányokat fizikai és akaratbeli pluszokkal kompenzálni. A kapitány szerint ez mindvégig megfigyelhető volt a pályán, és talán ez lehet a legfontosabb tényező, amiből a válogatott meríthet a következő időszakra.