Petry Zsolt: rég nem volt ilyen elismert helyzetben a magyar futball

Petry Zsolt szerint a magyar labdarúgás hosszú évek óta nem volt szakmailag olyan elismert helyzetben, mint most, köszönhetően a válogatott és a Ferencváros sikereinek. 2020.11.17 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Hertha BSC kapusedzője, a 38-szoros válogatott volt hálóőr kedden az M4 Sporthíradóban kiemelte, minden magyart büszkeséggel tölthet el, hogy a nemzeti csapat újra kijutott az Európa-bajnokságra, miközben a Ferencváros a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepel.



Petry Zsolt immár tizenkettedik éve dolgozik a Bundesligában, korábban a Hoffenheimnél alkalmazták, a berlinieknél pedig a hatodik esztendeje segíti a kapusok munkáját.



"Azt gondolom, ez nem a véletlenek egybeesése, itt is határozatlan időre szól a szerződésem, ami a munkám egyfajta elismerése" - szögezte le.



Megjegyezte, Bruno Labbadia vezetőedzőtől szabad kezet kap a kapusokkal való munkában, de másban is kikéri a véleményét a szakember.



Petry Zsolt beszélt Gulácsi Péterről, a magyar válogatott és az RB Leipzig kapusáról, akivel régre nyúlik vissza a kapcsolatuk.



"Erwin Koeman szövetségi kapitány idején két éven keresztül lehettem a válogatott kapusedzője, akkor többször is meghívtunk egy-egy fiatalt, Gulácsi Pétert vagy éppen Bogdán Ádámot, annak érdekében, hogy szokják a légkört, azért, hogy ha majd ha rájuk kerül a sor, gyorsan tudjanak alkalmazkodni. Péter teljesítménye nemcsak német, hanem európai szinten is elismerésre méltó. Jó fejű, felkészült kapusról van szó." - fogalmazott.



Szóba került Dárdai Pál, a Hertha korábbi vezetőedzőjének a visszatérése a klub utánpótlásába is. Petry Zsolt elmondta, a korábbi magyar szövetségi kapitány rendkívül fontos a klub életében, fantasztikus kisugárzása van, minden fiatal szerencsésnek mondhatja magát, aki a keze alatt dolgozhat.