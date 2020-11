Koronavírus-járvány

Magyar-szerb - Döntetlenjével már bennmaradó, de még első is lehet a magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este 1-1-es döntetlent játszott a vendég szerb csapattal a Nemzetek Ligája B divíziója 3. csoportjának 5. fordulójában. 2020.11.16 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar együttes ezzel biztosította bennmaradását a második osztályban, és pontszámban utolérte a kvartettben éllovas oroszokat.



A magyar válogatott a szerdai záró fordulóban Törökországot fogadja a Puskás Arénában, és még a feljutást jelentő első helyet is megszerezheti.



Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 5. forduló:

Magyarország-Szerbia 1-1 (1-1)

Puskás Aréna, zárt kapu, v.: Glenn Nyberg (svéd)



gól: Kalmár (39.), illetve Radonjic (17.)



sárga lap: Sigér (51.), illetve Maksimovic (30.), Lukic (46.), Spajic (64.)



Magyarország:

Dibusz - Botka, Lang, Kecskés - Bese (Gyurcsó, 78.), Nagy Á., Kalmár, Sigér (Nego, 58.), Holender (Hangya, 68.) - Szoboszlai (Schäfer, 78.) - Nikolics (Könyves, 57.)



Szerbia:

Dmitrovic - Milinkovic, Spajic, Gudelj - Radonjic (Vlahovic, 79.), Lazovic (Gacinovic, 57.), Lukic, Maksimovic (Grujic, 62.), Ristic (Mladenovic, 62.) - Jovic, Tadic (Milinkovic-Savic, 79.)

I. félidő:



17. perc: Radonjic kapott egy tökéletes kiugratást, könnyedén futotta le Kecskést, Dibusz mellett is elvitte a labdát, majd a kapu jobb oldalába passzolt (0-1).



39. perc: Kalmár játszott össze gyönyörűen Nikoliccsal húsz méterre a szerbek kapujától, a visszakapott labda előbbit teljesen üresen találta, a DAC középpályása pedig tíz méterről higgadtan a bal sarokba gurított (1-1).



Alaposan felforgatott kezdőcsapattal állt fel az Eb-re csütörtökön kijutott magyar válogatott, melynek színeiben most debütált Kecskés Ákos a védelem tengelyében. A kispadon az U21-es nemzeti csapat szövetségi edzője, Gera Zoltán irányított, mivel Marco Rossit követően segítője, az Izland ellen három napja meccselő Cosimo Inguscio pályaedző koronavírustesztje is pozitív lett.



Ugyan a magyar csapat kezdte aktívabban a találkozót, a vendégek szerezték meg a vezetést bő negyedóra játékot követően. A kapott gól nem szegte a magyarok kedvét, akik leginkább Szoboszlai Dominik révén próbálkoztak. Az egyenlítő gólt ugyanakkor Kalmár Zsolt szerezte egy gyönyörű összjáték végén a 39. percben.



A fordulást követően mintha egy fokozattal lejjebb kapcsoltak volna a csapatok, döcögős mezőnyjáték alakult ki, a kapuk nem forogtak veszélyben. A második félidő első helyzetére a 81. percig kellett várni, Jovic célt tévesztett, nem sokkal a rendes játékidő vége előtt pedig Dibusz Dénesnek kellett nagyot védenie.