Sport

Nemzetek Ligája - Biztosan bennmaradt a magyar, nem búcsúzott a szerb válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott biztosította bennmaradását a Nemzetek Ligája B divíziójában azzal, hogy a 3. csoport utolsó előtti fordulójában vasárnap 1-1-es döntetlent játszott a vendég szerbekkel. 2020.11.16 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a szerdai zárókör előtt második helyen áll négyesében, azonos pontszámmal az éllovas orosz együttessel, így még a csoportelsőségre is van esélye. A szerb válogatottnak a megszerzett ponttal még maradt esélye a bennmaradásra.



A csoport utolsó helyezettje kiesik a C divízióba, míg az első hely megszerzésének az élvonalba jutáson túl is nagy fontossága van, mivel azzal akár vb-pótselejtezős helyet is lehet szerezni. A két legjobb olyan csoportgyőztes ugyanis, amely a jövő novemberben záruló vb-selejtezőkön nem végez az automatikus kijutást jelentő első vagy a pótselejtezőt eredményező második helyen, pótselejtezőt játszhat a 2022-es, katari vb-re.



Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 5. forduló:

Magyarország-Szerbia 1-1 (1-1)

gól: Kalmár (39.), illetve Radonjic (17.)



korábban:

Törökország-Oroszország 3-2 (2-1)

gól: Karaman (26.), Ünder (32.), Tosun (52. - tizenegyesből), illetve Cserisev (11.), Kuzjajev (57.)

kiállítva: Szemenov (24. - Oroszország)



A csoport állása:

1. Oroszország 5 2 2 1 9-7 8 pont

2. MAGYARORSZÁG 5 2 2 1 5-4 8

3. Törökország 5 1 3 1 6-6 6

4. Szerbia



5 - 3 2 4-7 3



Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.



Korábbi eredmények:



1. forduló (szeptember 3.):

Oroszország-Szerbia 3-1 (0-0)

Törökország-MAGYARORSZÁG 0-1 (0-0)



2. forduló (szeptember 6.):

Szerbia-Törökország 0-0

MAGYARORSZÁG-Oroszország 2-3 (0-2)



3. forduló (október 11.):

Oroszország-Törökország 1-1 (1-0)

Szerbia-MAGYARORSZÁG 0-1 (0-1)



4. forduló (október 14.):

Törökország-Szerbia 2-2 (0-1)

Oroszország-MAGYARORSZÁG 0-0



A csoport további programja:



6. forduló (november 18.):

MAGYARORSZÁG-Törökország, Puskás Aréna 20.45

Szerbia-Oroszország, Belgrád 20.45