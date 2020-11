Sport

AS: a Real Madrid is figyeli Szoboszlait

Szerződése 2022-ig köti a Salzburghoz Szoboszlait, aki iránt korábban már az Arsenal és az AC Milan is érdeklődött. 2020.11.14 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Real Madrid labdarúgócsapata érdeklődik Szoboszlai Dominik iránt - számolt be pénteken címlapján az AS.



A spanyol sportlap értesülései szerint a La Ligában címvédő királyi gárda fiatalítási szándékkal több tehetség pályafutásának alakulását is követi, közülük kiemelkedik a Red Bull Salzburg 20 esztendős magyar támadó középpályása. Az AS beszámolója megjegyezte: Szoboszlai, aki csütörtökön Izland ellen Európa-bajnoki szereplést jelentő győztes gólt lőtt, azzal hívta fel magára a Real Madrid figyelmét, hogy október végén ő szerezte a Salzburg két góljának egyikét az Atlético Madrid otthonában. Szoboszlai a Bajnokok Ligájában négy találatnál jár: kétszer a selejtezőben, kétszer a csoportkörben volt eredményes.



Az AS megemlítette a Real Madriddal a többi között három BEK-et és öt bajnoki címet nyert klublegendát, Puskás Ferencet, valamint Szoboszlai válogatottbeli csapattársát, Szalai Ádámot, aki 2007 és 2010 között erősítette a fővárosiak tartalékcsapatát, a Castillát.



Szerződése 2022-ig köti a Salzburghoz Szoboszlait, aki iránt korábban már az Arsenal és az AC Milan is érdeklődött. Az AS ugyanakkor jelezte: a transfermarkt által 25 millió euró értékűre becsült játékos szerződtetéséhez legközelebb az RB Leipzig áll. Szerdán a Sport Bild számolt be a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató, legutóbb Bajnokok Ligája-elődöntős és a Bundesligában legutóbb bronzérmes lipcsei alakulat élénk érdeklődéséről.