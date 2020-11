Koronavírus-járvány

MLSZ: korlátozások mellett folytatódhat a futball

A szövetség továbbra is kivétel nélkül elfogadja és betartja a hatósági korlátozásokat, ugyanakkor minden lehetőséget megragad, amely felelős körülmények között a futball folytatását segíti. 2020.11.11 08:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a csapatok kérését figyelembe véve dönt a bajnokságok folytatásáról, amíg a hatósági szabályok - bár szigorú korlátozás mellett, de - engedik az edzések és mérkőzések megtartását.



Az MLSZ kedden késő este jelezte honlapján, hogy "továbbra is kivétel nélkül elfogadja és betartja a hatósági korlátozásokat, ugyanakkor minden lehetőséget megragad, amely felelős körülmények között a futball folytatását segíti".



Utalt a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatra, amely a koronavírus-járvány visszaszorítására vonatkozó, szerdán életbe lépett intézkedéseket részletezi.



Ebben az áll, hogy általánosan a gyülekezés és a csoportos sportolás, így a szabadidős foci is tilos, a hivatalos rendelet ugyanakkor lehetőséget biztosít a versenyszerű sporttevékenység - nézők kizárásával történő - folytatására. Az MLSZ így - amint a tájékoztatásban olvasható - a legrövidebb időn belül tájékoztatja az egyesületeket a bajnokságok folytatásának feltételeiről.



Csányi Sándor, az MLSZ elnöke Orbán Viktor miniszterelnök korlátozásokra vonatkozó hétfői bejelentése után az M4 Sportnak azt mondta: a férfi NB I és NB II, valamint a női NB I folytatódik, a férfi NB III és a megyei bajnokságok, illetve a női NB II, valamint az utánpótlás-sorozatok viszont "nem kerülnek lebonyolításra". A kormányhatározat alapján azonban a többi bajnokság is folytatódhat.



A szövetség szerdai közleménye kiemeli: "mint arról a szervezet elnöke, dr. Csányi Sándor is nyilatkozott, a Magyar Labdarúgó Szövetség a járványügyi hatóságok minden előírását a kormány által meghatározott módon érvényesíti és végrehajtja saját területén a koronavírus-járvány terjedésének visszaszorítása érdekében".



A kihirdetett szabályozás értelmében - írja az MLSZ - a következő időszakban kizárólag zárt kapuk mögött rendezhető labdarúgó-mérkőzés. Ez vonatkozik a soron következő válogatott mérkőzésekre is, a megvásárolt jegyek árát az MLSZ visszatéríti.