Sport

Bajnokok Ligája - Háromgólos ferencvárosi vereség a Puskás Arénában

A magyar bajnok a Barcelona otthonában elszenvedett 5-1-es vereség és a Dinamo Kijev elleni múlt heti, hazai 2-2-es döntetlen után a G csoport negyedik helyén áll egy ponttal, az ukránok jobb gólkülönbségükkel előzik meg a zöld-fehéreket.



Szerhij Rebrov együttese legközelebb november 24-én lép pályára a BL-ben, a negyedik fordulóban a torinói gárda vendége lesz.



Bajnokok Ligája, G csoport, 3. forduló:

Ferencváros-Juventus (olasz) 1-4 (0-1)

Puskás Aréna, v.: Orel Grinfeld (izraeli)

gólszerzők: Boli (90.), illetve Morata (7., 60.), Dybala (73.), Dvali (81., öngól)

sárga lap: Botka (19.)



Ferencváros:

Dibusz - Lovrencsics, Dvali, Blazic, Botka (Heister, 68.) - Sigér, Somalia, Haratin - Zubkov (Uzuni, 81.), Isael (Boli, 74.), Nguen (Mak, 74.)



Juventus:

Szczesny - Chiellini, Bonucci, Danilo - Cuadrado (Frabotta, 76.), Arthur (Bentancur, a szünetben), Ramsey (McKennie, 53.), Rabiot, Chiesa (Bernardeschi, 76.) - Morata (Dybala, 68.), C. Ronaldo



I. félidő:

7. perc: Cuadrado iramodott meg a jobb szélen, senkitől sem zavartatva középre adott, a bal kapufához érkező Ronaldo nem tudott beleérni a labdába, a középen üresen álló, 100. Juve-meccsét játszó Morata pedig két méterről a hálóba passzolt (0-1).



II. félidő: -----------



60. perc: Ronaldo passzolt a jobb oldalról a középen érkező Moratához, aki 15 méterről, jobbal a kapu bal oldalába lőtt (0-2).



73. perc: Blazic jobbról hazaadott, Dibusz azonban az ötösnél elvétette a labdát, Dybala lecsapott rá és öt méterről az üres kapuba passzolt (0-3).



81. perc: ezúttal Dibusz passzolt rosszul Blazic felé, Dybala lefülelte az átadást, majd az ötös bal sarkáról kapura lőtt, a kapuson megpattanó labdát pedig a menteni igyekvő Dvali a keresztléc segítségével a hálóba juttatta (0-4).



90. perc: Boli törhetett kapura, első próbálkozását még védte Szczesny, másodikra viszont már sikerült bevennie a Juventus kapuját (1-4).



A kezdés előtt a ferencvárosi szurkolótábor a csapat mezének színeiben - zöldben, fehérben és feketében - zászlókat lengetve és egy óriási, "Régi hírünk most újra él" felirattal köszöntötte kedvenceit. A lelátón - az európai szövetség járványügyi előírásait betartva - mintegy 20 ezer néző foglalhatott helyet.





Szakadó esőben kezdődött a találkozó, s a Juventus mindjárt magához ragadta a kezdeményezést. A vendégek gyorsan járatták a labdát a középpályán, a széleken rendre zavarba hozták a hazai védelmet. Az FTC csak a bekapott gól után tudott támadást vezetni, Lovrencsics aktív volt a jobb oldalon, Nguen pedig átlövésekkel próbálkozott. A hazaiak többször is eljutottak az ellenfél kapujáig, de a befejezéseknél mindig hiányzott valami plusz, nem jelentettek igazi veszélyt, a Juventus kontrái viszont annál inkább. Fél óra elteltével kissé "leült" a játék, majd a 35. percben a koronavírus-fertőzése után visszatért, szezonbeli első BL-találkozóján szereplő Ronaldo léphetett ki teljesen egyedül, de Blazic az utolsó pillanatban szerelte őt az ötös sarkánál.



A második félidő egy veszélyesnek ígérkező Ronaldo-szabadrúgással indult, de a 22 méterről leadott, középre tartó, gyenge lövést Dibusz könnyedén fogta. Ezt követően megpróbálta magához ragadni a kezdeményezést a magyar bajnok, de az ellenfél 16-osához érve minden alkalommal "elfogyott a tudomány". A másik oldalon Ronaldo veszélyeztetett többször is, de vagy Dvali blokkolta a lövését, vagy ő maga célzott pontatlanul. A portugál aztán egy gólpasszt azért összehozott, Morata második találatával pedig eldőlni látszott az összecsapás. A házigazdák a hajrához érve fáradni kezdtek, többször is hibáztak hátul és két potyagóllal padlóra kerültek. A szépítés lehetőségét ezzel együtt nem adták fel, ez végül sikerült is: Boli a hajrában előbb ziccert rontott, majd azonban betalált Szczesny kapujába.

Rebrov elsősorban a harmadik és negyedik gól miatt elégedetlen

Szerhij Rebrov, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője elsősorban a harmadik és negyedik kapott gól miatt volt elégedetlen, miután együttese szerdán este 4-1-re kikapott a Juventustól a Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában.



"Kemény meccs volt, de ezt is vártuk" - kezdte értékelését az FTC ukrán trénere. "Akárcsak Barcelonában, most is úgy érzem, hogy nem érdemeltünk ilyen arányú vereséget, de jól dolgoztunk, védekezésben is, főleg az első félidőben. Megyünk tovább."



Rebrov hozzátette, nem elsősorban az eredmény miatt elégedetlen, hanem az utolsó két bekapott góllal.



"Persze, ha ilyen ellenfél áll szemben, mint Ronaldo, benne van a pakliban a hibázás lehetősége. Nyilván már a játékosok is fáradtak voltak, ezért hibáztak" - fogalmazott.



A vezetőedző szerint ezt a szintű tempót, amit a Juventus vagy a Barcelona diktál, edzéseken sem tudják modellezni, természetes, hogy a játékosai elfáradnak.



Elárulta, hogy a futballistái olyan csalódottan ülnek az öltözőben, mintha döntőt vesztettek volna, és ez azért van, mert nem tudták a legjobb formájukat nyújtani a saját szurkolóik előtt, akik nagyszerű hangulatot teremtettek a Puskás Arénában.



Sigér Dávid azt mondta, hiába készültek a rivális gyors és erős játékosaira, nem volt ellenszerük.



"Ezzel együtt azt éreztem, hogy bárcsak több ilyen meccset játszhatnánk, mert akkor jobban fejlődhetnénk. El kell ismerni, hogy a Juventus sokkal jobb csapat" - jegyezte meg a válogatott középpályás.



Ő is kitért a stadionban tapasztalt hangulatra, szerinte remek volt az atmoszféra.



"A hangzavar alapján úgy éreztem, mintha telt ház lenne" - mondta.



Andrea Pirlo, a vendég torinóiak trénere úgy fogalmazott: hamar megszerezték a vezetést, és ez megnyugtatta őket, a második félidőben pedig új életre keltek. A Ferencvárosról szólva azt mondta, fiatal csapat, amely fejlődőképes, szép utat járt be a selejtezőben, de türelmesnek kell lennie az eredmények tekintetében.