Magyar labdarúgó-válogatott - Kleinheisler és Gyurcsó ismét a keretben

Marco Rossi szövetségi kapitány a soron következő három novemberi mérkőzésre kijelölte a magyar labdarúgó-válogatott keretét, amelybe ismét meghívót kapott Kleinheisler László és Gyurcsó Ádám.



Az olasz szakember a hétfői sajtótájékoztatóján bevezetésként azt emelte ki, hogy elhárult az a személyes ok, amely miatt a szeptemberi és októberi találkozókon nem számíthatott az NK Osijek középpályására. Rajta kívül még változás az előző keretéhez képest, hogy Gyurcsó került Szőke Adrián helyére, aki így az U21-es válogatottnál gyűjthet még hasznos tapasztalatokat.



"Kleinheisler agresszív játékos, emellett kiváló technikai és taktikai adottságokkal rendelkezik. Neki mentális, pszichés problémája volt, az előző kerethirdetésnél ezért nem volt adott minden feltétel, de sikerült neki és családjának is túllépnie rajta. Amióta szövetségi kapitány vagyok, mindig a csapat része volt" - mondta a szakvezető, aki hozzátette: a 26 éves labdarúgó jelenleg rendszeresen játszik, ráadásul jó formában.



Rossi szintén megemlítette, hogy Lovrencsics Gergő idény eleji sérülése után utolérte magát fizikálisan, így ő is újra a válogatott rendelkezésére állhat.



"Ősszel játékban és a hozzáállásban is kellemes tapasztalatokkal gazdagodtunk, ami reményt keltő volt, emiatt optimistább vagyok. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy mindenkit azért hívok meg, mert hiszek bennük, ez nem Rossi kerete, hanem Magyarországé" - jelentette ki a tréner.



Rossi szót ejtett arról, hogy legutóbb Szoboszlai Dominik a koronavírus-járvány miatt nem tudott csatlakozni a válogatotthoz, de beszélt a támadó középpályással, aki közölte vele, hogy ha nem engedik el, akkor gyalog jön, mert mindenképpen játszani akar. Az olasz szakember megjegyezte, csak reménykedni tud abban, hogy a pandémia nem okoz problémát ezúttal, de a helyzet napról napra változhat. Azt viszont hangsúlyozta, azért van 24+3 játékos a keretben, hogy minden helyzetre fel legyenek készülve.



"Szalai Ádám az elsőszámú vezetője, karizmatikus alakja a válogatottnak, nem véletlenül ő a csapatkapitány. Lelki és pszichés képességei miatt nélkülözhetetlen. Nagy Ádám sem játszik a Bristol Cityben. Megvizsgáljuk, milyen állapotban vannak, ez elsősorban arra irányul majd, hogy kezdőben van-e helyük, de a kerettagságuk nem volt kérdés" - beszélt a két meccshiánnyal küzdő játékosáról Rossi.



A 24 mezőnyjátékosból és három kapusból álló keretben két olyan futballista van, aki még nem lépett pályára a válogatottban - Hegedüs Lajos és Kecskés Ákos -, de kerettagok már mindketten voltak.



A magyarok jövő csütörtökön Izland csapatát fogadják az Európa-bajnoki pótselejtező döntőjében, a győztes kijut a részben hazai rendezésű, 2021-re halasztott kontinensviadalra. Ezt követően három, illetve hat nappal Szerbia és Törökország válogatottját látják vendégül a Nemzetek Ligája B divíziójának ötödik és hatodik fordulójában.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:



kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegedüs Lajos (Paksi FC)



védők:

Bese Barnabás (Oud-Heverlee Leuven), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Lugano), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Apollon Limasszol)



középpályások:

Cseri Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Holender Filip (Partizan Beograd), Kalmár Zsolt (DAC), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (Bristol City), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg)



csatárok:

Gyurcsó Ádám (Hajduk Split), Könyves Norbert (ZTE FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Szalai Ádám (FSV Mainz 05), Varga Kevin (Kasimpasa)