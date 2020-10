Sport

Bajnokok Ligája - Pontot szerzett a Ferencváros a Dinamo Kijev ellen

A Ferencváros hazai pályán kétgólos hátrányból egyenlítve játszott 2-2-es döntetlent szerdán az ukrán Dinamo Kijevvel a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek második fordulójában.



Szerhij Rebrov együttese, amely múlt kedden 5-1-re kapott ki az FC Barcelona otthonában, jövő szerdán az olasz bajnok Juventust fogadja, azt a találkozót már a Puskás Arénában rendezik.



Magyar csapat 25 év után szerzett újra pontot a legrangosabb európai kupában, amely a mostani kiírásban 900 ezer eurót ér. Ezt megelőzően 1995. november 22-én a Ferencváros a svájci Grasshoppers együttesével játszott 3-3-as döntetlent.



Bajnokok Ligája, G csoport, 2. forduló:

Ferencváros-Dinamo Kijev (ukrán) 2-2 (0-2)

Groupama Aréna, v.: Ivan Kruzliak (szlovák)

gólszerzők: Nguen (59.), Boli (90.), illetve Cigankov (28., 11-esből), De Pena (41.)

piros lap: Szidorcsuk (86.)

sárga lap: Somália (12.), Heister (21.), Haratin (27.), Laidouni (71.), Nguen (72.), illetve Szidorcsuk (52., 86.), Bujalszkij (76.)



Ferencváros:

Dibusz - Lovrencsics (Botka, 86.), Blazic, Kovacevic (Dvali, 86.), Heister - Somalia, Sigér (Mak, 73.), Haratin (Laidouni, 65.) - Zubkov, Isael (Boli, 73.), Nguen



Dinamo Kijev:

Bojko - Kedziora, Zabarnyij, Popov, Karavajev - Bujalszkij (Garmas, 81.), Szidorcsuk, Saparenko (Baluta, 89.) - Cigankov (Rodrigues, 93.), Szuprijaha (Verbic, 89.), De Pena



I. félidő:

28. perc: egy balról keresztbe átívelt labdát fejeltek vissza az ukránok, Zabarnyij kapáslövésébe a bevetődő Haratin kézzel ért bele. A szlovák bíró habozás nélkül a 11-es pontra mutatott, a büntetőt Cigankov higgadtan a jobb alsó sarokba gurította (0-1).

41. perc: Bujalszkij lépett ki a leshatáron a jobb szélen, középre adott, Lovrencsics becsúszva próbált menteni De Pena elől, de csak minimálisan tudott a labdához érni, így a támadónak nem okozott gondot az üres kapuba passzolnia (0-2).



II. félidő:

59. perc: Zubkov passzolta be a labdát Nguennek a 16-oson belülre, a támadó háttal a kapunak vette át, majd fordulásból nagy erővel a jobb sarok felé lőtt, a labda a kapufáról vágódott a hálóba (1-2).

90. perc: Mak gyengécske szabadrúgása Laidouni elé pattant a 16-oson belül, a középpályás ugyancsak rosszul találta el a labdát, de így lett tökéletes Bolinak, aki öt méterről bevetődve a hálóba lőtt (2-2).



"Megfogyva bár, de törve nem..." - utalt a ferencvárosi szurkolótábor a Szózat egy sorával arra, hogy a vírushelyzet miatt csak a stadion egyharmadában lehettek nézők, ugyanakkor a szerencsés jelenlévők már jóval a kezdőrúgás előtt remek hangulatot teremtettek.

Nagy iramban indult a találkozó, az első kapura lövést Isael eresztette meg a 7. percben. Az első nagy helyzetre a 19. percig kellett várni, ekkor Karavajev tört a 16-oson belülre, de közeli lövésére Dibusz leért. A 28. percben a vendégek büntetőből megszerezték a vezetést és magabiztosan futballoztak, a Ferencváros közel sem tudott olyan veszélyes helyzeteket kialakítani, mint múlt kedden Barcelonában. A hazaiak a legrosszabbkor, néhány perccel a szünet előtt kapták a második gólt, így nehéz helyzetből várták a folytatást.



A fordulást követően kényelmes tempóra váltott a Dinamo, volt, hogy percekig járatták hátul a labdát. Ez a stílus gyorsan megbosszulta magát, igaz, Nguen fantasztikus szépítő gólja egyáltalán nem volt benne a levegőben. A szépítés után sem változott a játék képe, a Ferencváros minimális kockázatot vállalt fel a támadásoknál, kivárásra játszott. Rebrov a 73. percig várt, ekkor Mak és Boli személyében két támadót cserélte be, a középpályáról pedig Sigért "áldozta fel".



A Ferencváros fokozta a nyomást az ukrán kapura, melynek eredményeként a 86. percben Szidorcsuk kiállítását követően emberelőnybe került, amit néhány perccel később kihasznált Boli révén.

Rebrov a második félidővel elégedett

Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője szerint csapata megérdemelte az egy pontot a Dinamo Kijev ellen 2-2-es döntetlennel zárult labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen, mert a második félidőre kijavította a hibáit.



"Elégedettek lehetünk olyan szempontból, hogy az első félidőt elveszítettük, a másodikban pedig sikerült kijavítanunk a hibákat. Tokmac gólja nagy lökést adott, összességében rászolgáltunk az egy pontra" - mondta az ukrán szakember, aki szerint nehézséget okozott, hogy a játékosok többségének még nincs BL-tapasztalata, de a második játékrészben sikerült agresszívabban futballozni.



Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa szerint egy félidő előnyt adtak a riválisnak:



"Az első félidő nem úgy alakult, ahogy előzetesen elterveztük. A másodikban a gól nagy lökést adott, teljesen nyílt lett a mérkőzés. Sajnálom, hogy egy félidőnyi előnyt adtunk, hiszen a második játékrész megmutatta, ez egy ki-ki párharc és akár nyerhettünk is volna. Le a kalappal mindenki előtt, nagy szívvel és odaadással futballoztunk."



A válogatott hálóőr arról is beszélt, nagyon nagy dolognak tartja, hogy már a második meccsen megszerezték az első pontjukat. Úgy vélte, ez, valamint a Barcelonában mutatott teljesítményük a találkozó elején és a végén, olyan önbizalmat adhat, hogy akár további pontokat tudnak szerezni.



Mircea Lucescu, a Dinamo Kijev vezetőedzője azt mondta, furcsa mérkőzés volt, hiszen az első félidőben csapata uralta a találkozót és a második játékrészben is fölényben futballozott az első hazai gólig. Ettől a Ferencváros bátrabb lett, ráadásul a kiállítás a hajrában nagyon megzavarta a Dinamót, és rosszabb lett a játéka.



Hozzátette, a Ferencváros jó csapat, amely rengeteget fejlődött, Szerhij Rebrov jó pénzért jó futballistákat igazolhatott és jó munkát végzett velük, ugyanakkor véleménye szerint ezt az összecsapást a Dinamónak kellett volna megnyernie.



Oleksznadr Karavajev, a kijeviek labdarúgója szerint nem volt problémájuk sem fizikailag, sem mentálisan. Amiben hibáztak, hogy nem zárták le az összecsapást, ez pedig lehetőséget adott a Ferencvárosnak az egyenlítésre.



