Sport

Bundesliga - A 21. nyeretlen meccs után is optimista a Schalke vezetőedzője

Manuel Baum, a Schalke 04 vezetőedzője továbbra is optimista, pedig csapata immár 21 mérkőzés óta nyeretlen a német labdarúgó-bajnokságban.



A Schalke szombaton 3-0-ra kikapott az ősi rivális Borussia Dortmund otthonában, és egy ponttal a tabella utolsó előtti (17.) helyén áll. Legutóbb január közepén tudott győzni a bajnokságban, és 21 meccsből álló nyeretlenségi sorozata a második leghosszabb a Bundesliga történetében.



A csúcstartó Tasmania Berlin az 1960-as évek közepén sorozatban 31 mérkőzést játszott le sikertelenül. Amennyiben a Schalke rossz szériája folytatódik, januárban megdöntheti a fővárosiak rekordját.



A David Wagner szeptemberi távozása után kinevezett Manuel Baum ennek ellenére optimistán nyilatkozott, és közölte, bízik abban, hogy csapata formája gyorsan javulhat, szerinte ehhez csak némi sikerélményre van szükségük a játékosainak.



A gelsenkircheni együttes 2017-ben négygólos hátrányt követően 4-4-es döntetlent ért el Dortmundban, tavaly pedig 4-2-re győzött, a szombati mérkőzést viszont "minden idők legegyenlőtlenebb derbijének" nevezte a Bild című napilap. A vendégeknek 30 százalékos labdabirtoklás mellett egyetlen kaput eltaláló lövésük sem volt.



"Összességében nagyon-nagyon gyengék voltunk" - ismerte el a középpályás, Bastian Oczipka.



Manuel Baum szerint csapatából hiányzik a magabiztosság. "Nem figyelhetünk kizárólag arra, hogy hátul jó munkát végezzünk, meg kell szoknunk, hogy gólokat akarunk szerezni" - magyarázta.



A hétszeres bajnok Schalke 1981 és 1991 között öt szezont töltött a másodosztályban, 1997-ben viszont megnyerte az UEFA Kupát, 2001-ben másodpercek választották el újabb bajnoki címétől, 2011-ben elődöntőt játszott a Bajnokok Ligájában, 2018-ban pedig másodikként zárt a Bundesligában.



A klub a közelmúltban nehéz pénzügyi helyzetbe került, és ez a koronavírus-járvány miatt súlyosbodott, ezért a nyári szünetben nem engedhette meg magának, hogy jelentős igazolásokkal erősítse meg a csapatot. Korábban Marc Wilmots, Klaas-Jan Huntelaar vagy Raúl González erősítette a Schalkét, a szombati rangadón viszont a 19 éves Malick Thiaw első alkalommal szerepelt a kezdőcsapatban, a nála egy évvel idősebb Kilian Ludewig a második élvonalbeli meccsét játszotta, Suat Serdar és Mark Uth pedig sérülés miatt ezúttal is hiányzott a keretből.



Az új idény első öt fordulójában a csapatnak idegenben kellett pályára lépnie az előző szezon dobogósai (a Bayern München, az RB Leipzig és a Borussia Dortmund) ellen, ráadásul a Bajnokok Ligájában is címvédő müncheniek 8-0-ra kiütötték a Schalkét.



A múlt héten a szurkolói ultracsoportok tagjai megfenyegették a játékosokat, és az Union Berlin elleni 1-1-es döntetlen után azt mondták nekik, ha Dortmundban nem nyújtanak sokkal jobb teljesítményt, "akkor újra találkozunk, de az nem lesz ilyen békés".



A gelsenkircheniek pénteken a VfB Stuttgart ellen játsszák következő bajnoki meccsüket.