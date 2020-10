Sport

Bajnokok Ligája - A helyi sajtó szerint bátran futballozott a Ferencváros

Az elemzés szerint Szerhij Rebrov, a Ferencváros mestere bátor taktikával küldte pályára csapatát, amely a mérkőzés elején jól játszott és többször is veszélyeztetett, azonban onnantól kezdve, hogy a Barcelona felvette az összecsapás ritmusát, magabiztosan irányított.

A két legfontosabb, az FC Barcelonához köthető sportnapilap szerint a Ferencváros bátran futballozott kedden a katalán sztárcsapat elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen, amelyet a Camp Nouban 5-1-re nyertek meg a házigazdák.



A Sport című katalán újság az "Ötös az El Clásico előtt" címmel jelent meg szerda reggel, a mérkőzéssel foglalkozó cikk pedig kiemeli, hogy a Barcelona megnyugtató győzelmet aratott, ami jó előjel a Real Madrid elleni szuperrangadó előtt.



Az elemzés szerint Szerhij Rebrov, a Ferencváros mestere bátor taktikával küldte pályára csapatát, amely a mérkőzés elején jól játszott és többször is veszélyeztetett - Tokmac Nguen lesgólt szerzett, Isael pedig kapufát lőtt -, azonban onnantól kezdve, hogy a Barcelona felvette az összecsapás ritmusát, magabiztosan irányított.



A Sport szerint a Barcelona védekezése nem volt hibátlan, ráadásul elveszítette a Juventus elleni összecsapásra Gerard Piquét, akit Tokmac többször is átjátszott és kiállíttatta a büntetőből szerzett magyar gólt megelőzően. A cikk szerint Szerhij Rebrov emberelőnyben kicsit kockáztatott, de a hazaiak kispadján Ronald Koeman tökéletesen reagált, hiszen a középpálya stabilizálására beküldte Sergio Busquetset, a szélre pedig Ousmane Dembélét, akiknek nagy szerepük volt abban, hogy a Barcelona tíz emberrel is két gólt lőtt még a hajrában.



A másik jelentős katalán sportnapilap, a Mundo Deportivo - akárcsak a Sport - külön foglalkozik azzal, hogy két 17 éves futballista, Ansu Fati, illetve Pedri is betalált. Egyúttal emlékeztet rá, korábban még soha nem volt példa a BL történetében arra, hogy egy mérkőzésen két kiskorú is gólt szerezzen. A honlapokon még az is téma volt, hogy a BL-debütáns Pedri taxival ment haza a mérkőzést követően.



"Koeman csapata egy jó meccsen önbizalmat szerzett, ami a megfelelő pillanatban jött, miután előző két mérkőzésén csak egyetlen gólra volt képes" - írta a lap, amelynek értékelése szerint a Barca ezúttal megfelelő ritmusban játszott, esélyeket teremtett és nyomást gyakorolt a Ferencvárosra. Ugyanakkor az újság dicsérte a magyar együttest nagyon gyors ellenakcióiért, amelyeket főképpen a találkozó elején vezetett.



"A Ferencváros hosszú labdákkal Nguent kereste, az eredmény: egy gól, amelyet les miatt nem adtak meg" - írja a Mundo Deportivo, amely úgy látta: a Messi által kiharcolt és értékesített tizenegyes kellett ahhoz, hogy a Barca addigi "apátiája" megszűnjön, és Fati találata nyomán lett egyre jobb a csapat játéka és nőtt meg a magabiztossága.



A sportlap egytől ötig értékelve a futballisták teljesítményét az egész mezőnyben csupán egynek, az október végén 18 éves Ansu Fatinak adott négyest, még Messi is csak hármas osztályzatot érdemelt ki. Az FTC-ből - legjobb jegyként - hárman kaptak hármast: a kapus Dibusz, továbbá két csatár, Tokmac Nguen és Isael.

A Ferencváros 25 év után szerepel újra a legrangosabb európai kupasorozat csoportkörében. Szerhij Rebrov együttese legközelebb jövő szerdán a Dinamo Kijevet fogadja a Groupama Arénában. Az ukránok a Juventustól elszenvedett 2-0-s hazai vereséggel rajtoltak.