Bajnokok Ligája - Hétfőn 10 órától lehet jegyet venni a Ferencváros hazai mérkőzéseire

Hétfőn 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a Ferencváros hazai labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzéseire.



A zöld-fehér klub honlapján megjelent szombati tájékoztatás alapján első körben azok a megújított szezonbérlettel rendelkező szurkolók vásárolhatnak, akik a tavaszi zártkapus bajnokik után nem kértek visszatérítést.



Utánuk az egyéb szezonbérletesek következnek, de közülük is csak azok, akik a sorsolás pillanatáig vettek bérletet. Mindezek után vehetnek belépőt a szurkolói kártyás drukkerek, valamint azon szezonbérletesek, akik a sorsolás után vásároltak bérletet.



A közleményben kiemelik, hogy csak kettő vagy három mérkőzésre szóló BL-bérleteket értékesítenek, első körben a mindhárom hazai összecsapásra érvényes bérleteket értékesítik.



A kétmeccses bérlet a Puskás Aréna két összecsapására érvényes, a tájékoztatás kitér rá, hogy a Groupama Aréna befogadóképessége az európai szövetség (UEFA) szabályai miatt kevesebb, mint harmada a Puskás Aréna befogadóképességének, ezért kerül sor először a három mérkőzésre érvényes bérletek értékesítésére. A bérletek nem átruházhatóak, tehát akinek a nevére vették, az tud csak kimenni mind a Juventus, mind a Barcelona elleni mérkőzésre. Az UEFA előírásai alapján minden két néző között két ülőhelyet kell kihagyni, ennek a távolságnak a betartásáról a biztonsági személyzet szigorúan gondoskodik.



A BL bérletek árusítása öt szakaszos lesz, minden időszakban meghatározva, hogy kik jogosultak a vásárlásra.



Hétfőn 10 órától a jegyeket online, a meccsjegy.fradi.hu oldalon, valamint személyesen, a Groupama Aréna jegypénztárában is meg lehet vásárolni. A legolcsóbb, három mérkőzésre érvényes bérletek 30 ezer forintba kerülnek, a legdrágábbakért 120 ezer forintot kell fizetni. A két találkozóra szóló belépők közül a legalacsonyabb árkategóriába esőkért 24 ezer forintot kérnek, a legmagasabb árúakért pedig 100 ezer forintot kell fizetni.



A Ferencváros 25 év után jutott be a legrangosabb európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája csoportkörébe, ahol a G csoportban a spanyol Barcelonával, az olasz Juventusszal és az ukrán Dinamo Kijevvel találkozik. A Fradi első budapesti csoportmeccsét október 28-án, szerdán a Dinamo Kijev ellen vívja a Groupama Arénában, majd november 4-én, szerdán a Juventus, illetve december 2-án, szerdán a Barcelona érkezik immáron a Puskás Arénába.