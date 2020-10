Sport

Kevesebbet ér a futballpiacon Hazard, Messi, Griezmann

2020.10.13 11:52 MTI

Sokat veszített futballpiaci értékéből 2020-ban több világsztár is - derül ki a mértékadó transfermarkt.com legfrissebb összeállításából.



A listát a Real Madrid belga támadója, a 29 éves Eden Hazard vezeti, aki gyenge első idényt produkált a spanyol királyi gárdában, így értéke 120 millióról 60 millió euróra esett vissza. Jelentősen veszített értékéből a hatszoros aranylabdás Lionel Messi is, aki önmagához mérten szerényebb szezont zárt 2020-ban. Az FC Barcelona 33 esztendős argentin csapatkapitánya 44 mérkőzést játszott a katalánok színeiben és 31 gólt szerzett, viszont a spanyol bajnokságban a Real Madrid lett az első, a Bajnokok Ligájában pedig csúfos, 8-2-es vereséget szenvedtek a Bayern Münchentől a negyeddöntőben. Messi ára 40 millió euróval csökkent, így jelenleg 100 millió eurót ér a labdarúgópiacon. Csapattársa, a 29 éves francia Antoine Griezmann foglalja el a harmadik helyet az értékcsökkenésben: az ő ára is 40 millió euróval lett kevesebb és pillanatnyilag 80 millió euróra rúg.



A 2019/20-as idényben jelentősen "leértékelődött" klasszisok lajstromán az első ötben kapott helyet még a Manchester City szélsője, Raheem Sterling és a Paris Saint-Germain brazil támadója, Neymar: értékük egyformán 32 millió euróval csökkent.