Csere Gáspár és Szabó Tünde nyerte a Budapest Maratont

A férfiaknál Csere Gáspár, a nők mezőnyében pedig Szabó Tünde nyerte a vasárnap rendezett 35. Spar Budapest Maratont, amely egyben a klasszikus táv országos bajnoksága is volt.



A férfiaknál és a nőknél sem jött össze a címvédés: a tavalyi bajnok Jenkei Péter ezúttal második lett a 2018-as győztes Csere Gáspár mögött, Gyurkó Fanni pedig idén nem indult.



A hagyományos viadalon ezúttal is több távon indulhattak a futók. A mezőny a megszokott 30 ezres létszámnak ezúttal a harmada volt, de így is mintegy húsz országból érkeztek az indulók. A rajt minden esetben kisebb, néhány száz fős csoportokban zajlott.



A szervező Budapest Sportiroda teljes mértékben betartotta és betartatta a hatóságok által előírt vagy ajánlott egészségügyi óvintézkedéseket, csak tünetmentes futók indulhattak, mindenkinek arcmaszkot kellett viselnie és testhőmérséklet-mérésen kellett átesnie, mielőtt belépett volna a versenyzónába.



Eredmények:



férfiak:

1. Csere Gáspár (BEAC) 2:17:43 óra

2. Jenkei Péter (Vasas SC) 2:20:58

3. Nagy Péter (klub nélküli) 2:33:24



nők:

1. Szabó Tünde (PVSK) 2:43:39

2. Ménes Anita (Tiszakécske VSE) 2:47:32

3. Virág-Erdélyi Zsófia (UTE) 2:49:45