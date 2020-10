Sport

Virtuális térben rendezték meg a 6. Világsakkfesztivált

A 6. Világsakkfesztivált a koronavírus-járvány miatt ezúttal a virtuális térben, "önálló sakkvárost" létrehozva rendezték meg szombaton.



A szervezők beszámolója szerint esemény, amelyre a világ 153 országából regisztráltak, idén is bemutatta a sakk művészeti, társadalmi és tudományos kapcsolódásait.



A rendezvény ötletgazdája, a sportág történetének legjobb női játékosa, Polgár Judit és szervező csapata olyan komplex virtuális, élő és interaktív sakkuniverzumot alkotott, amelyben helyet kapott játszótér a gyerekeknek, konferenciaközpont a beszélgetésekhez, mozi, koncertterem, iskola, fotó- és festménymúzeum, versenypálya amatőröknek és profiknak, kicsiknek és nagyoknak.



"Joggal lehetünk büszkék mindarra, amit játékosaink a sakkozás globális világához hozzátettek. Van azonban a témának egy másik vetülete is, mégpedig a sakkozásban megjelenő innováció. Gondoljunk csak Kempelen Farkasra, vagy még inkább Élő Árpád professzorra, akinek matematikai számításai mindmáig a versenysakk kereteit biztosítják" - mondta a magyar szövetség elnöke, Szabó László, aki hozzátette, ez a fesztivál is a sakkozás innovációi közé tartozik. "Ez a rendezvény is bizonyítja, hogy a magyarok jó házigazdák, és jól támogatja a 2024-es sakkolimpia rendezési jogának elnyeréséért zajló erőfeszítéseinket, a kérdésről Nemzetközi Sakkszövetség a decemberi közgyűlésén szavaz".



"A mai rendezvénnyel mindenképpen egy új fejezet kezdődött a világsakkfesztivál életében és úgy gondolom, ez a jövő. Egy olyan világot alkottunk, ahol előadásokat lehetett követni, interaktívan játszani, sakkozni, filmet nézni, egy kiállítást bebarangolni. Összességében úgy gondolom, ez egy világszintű innováció a sakkozásban" - fogalmazott Polgár Judit.



Garri Kaszparov korábbi világbajnok játékos többek között arról beszélt, hogy a női sakk hatalmasat fejlődött, mert amíg Bobby Fischer a hatvanas években azzal büszkélkedett, hogy bármekkora pontelőnyt adna egy női játékosnak, akkor is legyőzné őt, ma már ilyet senki sem jelentene ki, még az aktuális világbajnok Magnus Carlsen sem. Megjegyezte, ahhoz azonban nagyon sok időre van szükség, hogy egy újabb olyan női játékos lépjen színre, mint Polgár Judit.