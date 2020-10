Lovassport

Zárt kapuk mögött rendezik meg a Nemzeti Vágtát a Hősök terén

Idén a Nemzeti Vágta is rendhagyó lesz, a versenyt a járványhelyzet miatt a szervezők közönség nélkül rendezik meg a hétvégén a Hősök terén. 2020.10.09 12:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az eseményről ugyanakkor nem maradnak le a lovassportok iránt érdeklődők, a Duna televízió élő közvetítésben számol be a futamokról.



A koronavírus-járvány miatt idén nem lesznek lelátók, kizárólag a Hősök terén lesz az esemény, a szokásos pálya vonalvezetése mellett - mondta el Ladányi Kovács Zoltán, a Lovasshow kft. ügyvezető igazgatója az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



Hozzátette: idén 72 lovas fogja összemérni az erejét a Hősök terén. Szombaton lesznek az előfutamok, amelyekről a Duna televízió többször élőben is bejelentkezik.



Ladányi Kovács Zoltán szerint a sok esélyes miatt nagyon izgalmasnak ígérkezik a verseny: 12 olyan lovas van, aki bejuthat a középfutamokba, és mindössze csak öt mehet közülük a döntőbe.



Az eseményen lovas magasugrató országos rekordkísérlet is lesz. Ezenkívül lesz kocsitoló verseny is és fogatvágta, amelyen különleges régi szkíta harci szekeret mintázó kocsik indulnak - ismertette a programot Ladányi Kovács Zoltán.



Hozzátette: a Nemzeti Vágtán, amellyel a szervezők gróf Andrássy Gyula előtt tisztelegnek, idén is megrendezik a nagy népszerűségnek örvendő Kishuszár Vágtát, valamint a nemzetközi futam sem maradhat el, amelyet ezúttal Magyarországon élő külföldi lovasok részvételével rendeznek meg. A mezőnyben többek között Mexikó és India képviselője is rajthoz áll.



A kétnapos eseményt a www.mediaklikk.hu oldalon követhetik a nézők, ezenkívül a Duna televízió vasárnap 15.00-17.30-ig 2,5 órás élő közvetítésben számol be a döntőkről.