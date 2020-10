Életmentés

Drámai pillanatok a nézőtéren: egyéves kisfiú életéért küzdöttek

A kisfiút a Soltvadkert korábbi edzője kezdte újraéleszteni, amikor hirtelen leállt a légzése. 2020.10.09 07:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Soltvadkert egyik támadójának kisfia édesanyjával érkezett a meccsre, de egyszer csak rosszul lett. Az édesanya segítséget kért a Soltvadkertet korábban edző, jelenleg szakmai tanácsadóként segítő Szabó Attilától, aki azonnal megkezdte az újraélesztést. A trénernek hála, a gyerek magához tért, és mire kiérkeztek a mentők, újra szabályosan vert a szíve és megfelelően vette a levegőt - írja a Blikk.



"Szerencsére Dávidka most jól van, de - sajnos - a kórházban hiába végeztek el rajta több vizsgálatot is, még mindig nem tudják, hogy mi okozta a bajt. Korábban előfordult, hogy amikor sírt, elakadt a lélegzete, de azt mondták, majd kinövi" - mesélte a lapnak az édesapa, Kővári Dávid. "A párom, amikor észrevette, hogy a fiunk nem kap levegőt, hirtelen azt se tudta, mit csináljon, de hála az égnek, remek döntést hozott. Én az egészből semmit sem érzékeltem, hiszen a pályán voltam, miközben a gyerekem életéért küzdöttek. Amikor a találkozó végén megtudtam, mi történt, a kedvesem érthető módon még akkor is sokkos állapotban volt, reszketett és sírt" - idézte fel a játékos.



Szabó Attila régóta ismeri a szülőket, hiszen Kővári korábban nála kezdett el futballozni.



"Örülök, hogy segíthettem, bár ne kellett volna átélnünk azokat az óráknak tűnő másodperceket, perceket" - mondta Szabó. "Nem volt időm gondolkodni, ösztönösen a jobb kezembe vettem a fiút, a ballal pedig megkezdtem a szívmasszázst. Szerencsére sikerrel jártam, és nem lett komolyabb baj. UEFA B licences edző vagyok, a képzésen részt vettem sportorvosi oktatáson is, ezért tudtam, mit kell tennem abban a rendkívül drámai helyzetben" - tette hozzá.



Az édesapa egyelőre nem nyugodott meg, tart attól, hogy esetleg megint rosszul lesz a kisfiú.