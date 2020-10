Sport

Felfüggesztett börtönt kapott Szergej Kovaljov világbajnok ökölvívó

A 37 éves sportoló beismerte bűnösségét, és az ügyészséggel kötött vádalku nyomán úszta meg a letöltendő börtönbüntetést. 2020.10.05 06:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Súlyos testi sérülést okozó erőszakos támadás miatt az Egyesült Államokban három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Szergej Kovaljov korábbi világbajnok orosz profi ökölvívót.



A 37 éves sportoló beismerte bűnösségét, és az ügyészséggel kötött vádalku nyomán úszta meg a letöltendő börtönbüntetést - írta beszámolójában a TMZ portál.



Kovaljov egy 2018-as eset miatt került a bíróság elé. A bokszolót a kaliforniai Big Bear Cityben a rendőrség Jamie Frontz amerikai színésznő megverése miatt vette őrizetbe. A modellként is tevékenykedő Frontz elmondása szerint Kovaljov udvarolt neki egy partin, majd miután visszautasította közeledését, Kovaljov követte őt szállodai szobájába, ahol bántalmazta, aminek következtében a színésznő orrtörést, agyrázkódást és nyaksérülést szenvedett.



Kovaljov 2014 és 2019 között három nagy profi szervezetnél - WBA, IBF, WBO - is világbajnok volt félnehézsúlyban, mérlegén 34 győzelem - benne 29 KO -, négy vereség és egy döntetlen szerepel. Eddigi utolsó fellépése tavaly novemberben volt, amikor is vb-címmeccsen a 11. menetben kiütéssel veszített a mexikói Saúl Álvarezzel szemben.