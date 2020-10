Koronavírus-járvány

Labdarúgó NB I - Az Újpest FC több játékosa megfertőződött a koronavírussal

Az Újpest FC több játékosa és munkatársa megfertőződött a koronavírussal, ennek ellenére a csapat folytatja szereplését az OTP Bank Ligában és a Magyar Kupában is.



"A pénteki tesztelés eredményeként fény derült arra, hogy pár játékosunk és munkatársunk is érintetté vált a fertőzésben. A megfelelő intézkedéseket megtettük, a bajnokságot folytatjuk tovább, így természetesen kiállunk a MOL Fehérvár FC ellen, és jövő héten lejátsszuk az elmaradt iváncsai kupatalálkozót is. Az érintett játékosok nevét nem fogjuk nyilvánosságra hozni" - áll a fővárosi klub közleményében.



Az újpestiek vasárnap 20 órától lépnek pályára Székesfehérváron az élvonal hatodik fordulójában, majd jövő szerdán 14 órától az NB III-es Iváncsa KSE vendégei lesznek a Magyar Kupa hatodik - az országos főtábla első - körében.