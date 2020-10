Sport

Magyar labdarúgó-válogatott - Szoboszlait nem engedi el a Salzburg

A Red Bull Salzburg három labdarúgója megfertőződött a koronavírussal, ezért a keret minden tagja karanténba került, és a klub egyik játékosát sem engedi el hazája válogatottjához, vagyis Szoboszlai Dominik is lemarad a magyarok csütörtöki Európa-bajnoki pótselejtezőjéről.



Az osztrák klub honlapjának vasárnapi közleménye szerint az izraeli Makkabi Tel-Aviv ellen 3-1-re megnyert szerdai Bajnokok Ligája-selejtező után minden játékost teszteltek, és közülük háromnál mutatták ki a fertőzést, de nem nevesítették őket.



A három érintett nem hagyhatja el a karantént, és a többiek is csak akkor mozdulhatnak ki a lakóhelyükről, ha edzésre vagy mérkőzésre mennek, és az eddiginél is gyakrabban tesztelik majd őket. Ennek értelmében a vasárnap 14.30-kor kezdődő, TSV Hartberg elleni bajnoki mérkőzés nem marad el.



A magyar válogatott előbb csütörtökön Bulgária vendégeként Szófiában játszik Európa-bajnoki pótselejtezőt, majd azt követően három, illetve hat nappal Szerbia és Oroszország fővárosában lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának harmadik és negyedik fordulójában. A keret vasárnap kezdi meg felkészülését a találkozókra.



A magyar szövetség a közösségi oldalán megerősítette, hogy Szoboszlai Dominik nem csatlakozhat a válogatott keretéhez, miután a Red Bull Salzburg keretében három játékos koronavírustesztje pozitív lett, így a teljes csapat karanténba került.