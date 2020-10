Sport

Roland Garros - Köves Gábor: Fucsovics nagyon jó játékkal nyert

Köves Gábor, a magyar Davis Kupa-válogatott szövetségi kapitánya szerint Fucsovics Márton nagyon jó játékkal győzte le a brazil Thiago Monteirót a francia nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában, szombaton.



"Nagyon motiváltan, nagyon jó játékkal nyert. Jobban is játszott, mint az előző körben. Bő 45 perccel rövidebb mérkőzés volt, mint az előző, ezért a végén frissebbnek tűnt" - nyilatkozta az edző a Kossuth Rádiónak.



A magyar játékos 7:5, 6:1, 6:3-ra győzte le brazil ellenfelét, 2 óra 22 perces mérkőzésen. A világranglistán jelenleg 63. helyezett Fucsovics újabb sikerével beállította eddig legjobb Grand Slam-szereplését, hiszen a 2018-as és az idei ausztrál nyílt bajnokságon is a negyedik körig jutott. A magyar játékosok közül eddig csak Kehrling Béla, Asbóth József, Gulyás István és Taróczy Balázs tudott a legjobb 16 közé kerülni a Roland Garroson.



Köves Gábor hangsúlyozta, a szombati mérkőzés - ahhoz képest, hogy milyen ellenfél volt a másik oldalon - simábbra sikeredett a vártnál.



"Az első szett után tudtam, hogy Marcinak nagyon jó esélye van megnyerni a meccset. A második játszmában némileg megtört a brazil, amikor Marci hozott egy nagyon szoros játékot az elején. Akkor úgy éreztem, nem jön több ellenállás a másik oldalról. A második szettben már nem is jött, és a harmadikban is fölényben volt Marci. Ez volt az eddigi legkönnyebb meccse" - magyarázta a kapitány.



Hangsúlyozta, Fucsovics eddig a legjobban az első fordulóban, az orosz Danyiil Medvegyev elleni első szettben teniszezett, és ha mindig olyan játékot tudna nyújtani, akár a világ legjobb tíz játékosa közé is bekerülhetne.



"Ettől jelenleg még messze van, de jó úton halad afelé, hogy visszatérjen a legjobb 35 közé" - tette hozzá Köves.



A párizsi első fordulóban, hétfőn Fucsovics négy játszmában győzte le a negyedik helyen kiemelt Medvegyevet - és pályafutása során először vert meg olyan játékost, aki a legjobb tíz között van az ATP-rangsorban -, majd csütörtökön a második körben három szettben nyert a spanyol Albert Ramos Vinolas ellen. A nyolcaddöntőben a 13. helyen kiemelt orosz Andrej Rubljov lesz az ellenfele, de annak a találkozónak az eredményétől függetlenül minden bizonnyal a legjobb ötven közé jut a világranglistán.



Köves Gábor szerint nagy pozitívum, hogy a magyar játékos eddig mindkét találkozójuk alkalmával legyőzte Rubljovot, hiszen így több önbizalommal léphet pályára hétfőn. Emlékeztetett: az orosz nagyon jó formában van, a múlt heti hamburgi tornát megnyerte, és bár a Roland Garros első fordulójában 0-2-ről, a harmadik szettben pedig 2:5-ről fordított, azóta szintén jól szerepel.



"Ha Marci fizikálisan jó állapotban lesz, és bírja a tempót, akkor hasonlóan nagy mérkőzést játszhatnak, mint 2017-ben a Davis Kupában. Rubljov nagyon nagyokat üt, gyorsan játszik, de nem gondolom, hogy úgy léphet pályára, hogy ő az abszolút esélyese a meccsnek" - magyarázta.