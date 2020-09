Sport

BL-selejtező - Huszonöt év után csoportkörben a Ferencváros

Szerhij Rebrov vezetőedző remekül megszervezte csapata védekezését és két komolyabb norvég helyzetet leszámítva magabiztosan hozta le kapott gól nélkül a találkozót, amely elegendő volt a sikerhez. 2020.09.30 07:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Ferencváros huszonöt év után újra bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe: a magyar bajnokcsapat a selejtező utolsó körének visszavágóján - a múlt heti idegenbeli 3-3-at követően - gól nélküli döntetlent játszott a norvég Molde együttesével.



A csoportkör csütörtöki sorsolását a Ferencváros a negyedik kalapból várja.



A csoportkörbe jutással a Ferencváros az eddig megkeresett 6,4 millió euró (körülbelül 2,3 milliárd forint), mellett további 15,25 millió euróhoz (körülbelül 5,5 milliárd forint) jut.



Legutóbb a 2009/10-es idényben volt magyar csapat a BL főtábláján, akkor a Debrecennek sikerült ez.



BL-selejtező, playoff, visszavágó:

Ferencváros-Molde (norvég) 0-0

Groupama Aréna, zárt kapus, v.: Björn Kuipers (holland)

Továbbjutott: a Ferencváros, 3-3-as összesítéssel, idegenben lőtt gólokkal

sárga lap: Botka (42.), illetve Aursnes (26.), James (49.), E. Hestad (55.)



Ferencváros:

Dibusz - Lovrencsics, Blazic, Botka, Heister - Haratin, Sigér (Laidouni, 79.), Somália (Frimpong, 87.) - Uzuni, Nguen (Isael, 79.), Zubkov



Molde:

Linde - Pedersen, Gregersen, Ellingsen, Haugen - Hussain (Omoijuanfo, 81.), Aursnes - E. Hestad, Eikrem, Knudtzon (Brynhildsen, 64.) - James



A ferencvárosi szurkolók, akárcsak legutóbb a Dinamo Zagreb ellen, ezúttal is a Groupama Aréna oldalából bíztatták kedvenceiket, akiknek egy Edda Művek idézetet hagytak a B-közép lelátóján:...Adj erőt, hogy be tudjak lépni, van hitem a magas falak előtt!



Jól látható volt az első félidőben, hogy mindkét csapat elsődleges célja kapott gól nélkül lehozni a találkozót, így a statisztikusoknak nem volt nehéz dolguk, ugyanis kaput eltaláló lövésből egyetlenegy akadt a 45 perc alatt.



A második játékrész is hasonlóan kezdődött, mégis egy védelmi hiba után az 54. percben a norvégok kis híján megszerezték a vezetést. A túloldalon Zubkov előtt adódott nagy lehetőség, de pocsékul találta el a labdát.



Miután a norvégoknak volt fontosabb a gólszerzés, ezért a vendégcsapat nagyjából a 70. perctől feljebb tolta a védekezését, hat perccel később pedig ziccerig jutott, de Dibusz hatalmasat védett lábbal. A 87. percben újabb nagy norvég lehetőség maradt ki, és mint kiderült, ez volt az utolsó esélye a vendégeknek.



A lefújást követően felcsendült a BL himnusza, a stadionon kívül pedig óriási tűzijáték vette kezdetét.