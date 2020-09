Sport

Roland Garros - Fucsovics legyőzte a negyedik kiemeltet

Fucsovics Márton négy játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet hétfőn a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában. 2020.09.29 07:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A világranglistán 63. Fucsovics rendkívül nehéz sorsolást kapott Párizsban, ugyanis a rangsorban ötödik Medvegyev tavaly döntős, idén pedig elődöntős volt a US Openen. A nyíregyházi játékos ugyanakkor nem volt teljesen esélytelen orosz riválisával szemben, mivel utóbbi még soha nem nyert meccset a Roland Garros főtábláján: 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is az első fordulóban búcsúzott. Fucsovics legjobb eredménye a 2018-as második forduló volt a salakpályás Grand Slam-tornán.



A két játékos eddig háromszor találkozott egymással, valamennyi alkalommal Medvegyev bizonyult jobbnak: 2016-ban a portorozi keménypályás challenger-tornán kettő, 2018-ban Monte Carlóban salakon három játszmában győzött, míg tavaly a szófiai döntőben - kemény pályán - két szettben nyert.



A 28 éves Fucsovics pályafutása 14. Grand Slam-főtáblás versenyét kezdte meg a második számú, Suzanne Lenglenről elnevezett stadionban az első szettben 4:4-ig remekül tartotta a lépést neves riválisával, majd egy brék után kiszerválta a játszmát. A második felvonás első hét játékában ötször is a fogadó örülhetett, összesen hat brék volt, ám végül a rövidített játék döntött. Itt a magyar játékos összeszedettebben teniszezett, 2-3 után sorozatban öt pontot szerezve jutott 130 perc játék után 2-0-s előnyhöz. A játszma nem mindennapi körülmények között ért véget: Medvegyev a tiebreakben 5-3-as Fucsovics előnynél hosszút ütött, dühében széttörte ütőjét, és mivel korábbról már volt egy figyelmeztetése, a büntetőpontnak köszönhetően lett a nyíregyházi játékosé a szett.



A harmadik etapra az orosz teniszező játéka feljavult, Fucsovicsé ugyanakkor rosszabb lett, így Medvegyev gyorsan szépített. A negyedik szett fordított forgatókönyv szerint alakult: a magyar játékos azonnal brékelni tudott, és mivel az adogatójátékaiban végig magabiztos teljesítményt nyújtott, 4:1-nél egy újabb elnyert Medvegyev-adogatójáték eldöntötte a találkozó kimenetelét.



Fucsovics a második fordulóban a spanyol Albert Ramos-Vinolasszal találkozik majd.



Eredmény, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Fucsovics Márton-Danyiil Medvegyev (orosz, 4.) 6:4, 7:6 (7-3), 2:6, 6:1