Sport

Kajak-kenu vk - Két arany 5000 méteren, 15 éremmel zártak a magyarok

A leghosszabb távon, 5000 méteren a kenus Adolf Balázs és a kajakos Bodonyi Dóra révén két győzelmet arattak, valamint további egy-egy második és harmadik helyet szereztek a hazai versenyzők a szegedi kajak-kenu világkupán. A magyar csapat összesen 15 éremmel, 6 arannyal, 6 ezüsttel és 3 bronzzal zárta a vasárnap véget ért viadalt.



A korábban 1000 méter párosban ezüstérmes, 21 éves Adolf már az első, nagy kör után a hármas élbolyban lapátolt, majd féltávhoz közeledve felzárkózott a második helyre az orosz Kirill Samsurin mögé. A folytatásban az ő csatájukat láthatta az élen a közönség. Az Óbudai Ganz VSE versenyzője aztán a célegyenesben könnyedén faképnél hagyta rutinos riválisát, s a tavalyi világbajnoki ezüst után most vk-győzelmet ünnepelhetett ezen a távon.



Simon Sebestyén és a nők hasonló számában Kisbán Zsófia ötödik lett, Molnár Csenge pedig a hatodik helyet szerezte meg.



A szolnokiak 26 éves kajakosa, Bodonyi egy éve, a vb-n megnyerte az 5000 métert Szegeden, s azt már a start után látni lehetett, hogy ennél most sem akarja alább adni. Gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott, végig ő állt a mezőnyt vezető, öt versenyzőt számláló csoport élén, s a hajrát is jól bírta. A szombati 1000 méter győztese, az ifjúsági olimpiai és világbajnok Rendessy Eszter a hatodik helyen ért célba. A férfi kajakosoknál Noé Bálint és Béke Kornél végig elöl haladt, s végül a győztes portugál Fernando Pimenta mögött a második, illetve harmadik helyen végzett.



A gyorsasági szakágban idén ez volt az egyetlen felnőtt nemzetközi verseny, 33 ország több mint 400 sportolója vett részt rajta. A járványügyi szabályok és korlátozások ellenére, illetve azok szigorú betartása mellett szurkolók is lehettek a Maty-éren.

Eredmények:

5000 m:



férfiak:



K-1:

1. Fernando Pimenta (portugál) 20:03.89 p

2. Noé Bálint 20:04.59

3. Béke Kornél 20:12.02



C-1:

1. Adolf Balázs 22:01.68

2. Kirill Samsurin (orosz) 22:09.95

3. Carlo Tacchini (olasz) 22:30.47

...5. Simon Sebestyén 23:20.90



nők:



K-1:

1. Bodonyi Dóra 22:21.89

2. Carola Schmidt (német) 22:22.44

3. Kristina Bedec (szerb) 22:22.70

...6. Rendessy Eszter 22:48.73



C-1:

1. Maria Mailliard (chilei) 25:09.23

2. Maria Corbera (spanyol) 25:09.45

3. Olena Csihankova (ukrán) 26:03.01

...5. Kisbán Zsófia 26:15.01

6. Molnár Csenge 26:45.53