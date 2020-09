Európai Szuperkupa

A Bayern nyerte Budapesten a trófeát

A Bajnokok Ligája-győztes Bayern München nyerte a labdarúgó Európai Szuperkupát, miután csütörtök este hosszabbítás után 2-1-re legyőzte az Európa-ligában címvédő Sevillát a budapesti Puskás Arénában.



A spanyolok a 13. percben Lucas Ocampos büntetőjével szereztek vezetést, a nagy fölényben futballozó bajorok pedig a 34. percben Leon Goretzka révén egyenlítettek. A német sztárcsapat ugyan uralta az összecsapást, de legfőképpen Manuel Neuernek köszönhette, hogy eljutott a hosszabbításig, amely során ugyancsak ziccert hárított a kapus. A trófea sorsát a 104. percben éppen egy spanyol, a világ- és Európa-bajnok Javi Martínez döntötte el. A Bayern története során második alkalommal hódította el a trófeát.



A koronavírus-járvány kitörése óta ez volt az első olyan mérkőzés az európai szövetség (UEFA) égisze alatt, amelyet nézők előtt rendeztek meg. A Puskás Arénába rendkívül szigorú egészségügyi óvintézkedések mellett térhettek vissza a szurkolók.



Európai Szuperkupa:

Bayern München (német)-Sevilla (spanyol) 2-1 (1-1, 1-1, 2-1) - hosszabbítás után Puskás Aréna, 15 500 néző, v.: Anthony Taylor (angol)



gólszerzők: Goretzka (34.), Javi Martínez (104.), illetve Ocampos (13., 11-esből)



sárga lap: Alaba (12.), Hernández (90+1.), illetve Jordán (45+1.), Koundé (55.), Fernando (70.)



Bayern München:

Neuer - Pavard, Hernández (Javi Martínez, 100.), Süle, Alaba (Boateng, 112.) - Goretzka (Davies, 99.), Kimmich - Sané (Tolisso, 70.), Müller, Gnabry - Lewandowski



Sevilla:

Bounou - Jesus Navas, Diego Carlos, Koundé, Escudero - Jordán (Vázquez, 94.), Fernando, Rakitic (Óliver Torres, 56.) - Suso (Gudelj, 73.), De Jong (en-Nesziri, 56.), Ocampos

I. félidő:

13. perc: Navas jobb oldali beadást Ocampos tökéletesen fejelte le az ötösön érkező Rakiticnek, akit viszont Alaba fellökött, és amiért a játékvezető büntetőt ítélt. A 11-est Ocampos a balra vetődő Neuer mellett higgadtan gurította a jobb sarokba (0-1).



34. perc: Lewandowski kapott egy lágy labdát a 11-es pont irányába, gyönyörű mozdulattal tette vissza az érkező Goretzka elé, akinek nem okozott gondot a kapu jobb oldalába belsőznie (1-1).



Hosszabbítás:

104. perc: egy jobb oldali szöglet után a kifejelt labdát Alaba mellre vette, majd visszalőtte, Bounou védése éppen Javi Martínez fejéhez hullott, ő pedig öt méterről a jobb felsőbe bólintott (2-1).



A találkozót rendkívül szigorú egészségügyi óvintézkedések mellett rendezték meg, a szurkolóknak a stadion területén kötelező, míg az ülőhelyükön erősen ajánlott volt a szájmaszk használata, beléptetés során több helyen is hőkamerák voltak felszerelve.



Ugyan a Puskás Arénának nagyjából csak az egyharmadát használhatták ki, így is üdítő látvány volt, hogy egy nagy nemzetközi mérkőzést hosszú idő után ennyi (15.500) néző előtt rendeztek meg.



A favorit Bayern München - amelynek jól hallhatóan nemcsak a Németországból érkező mintegy kétezer drukker, hanem a magyar közönség jelentős része is szurkolt - rögtön magához ragadta a kezdeményezést, és irányította a játékot, a Sevilla azonban egy büntetőből már a 13. percben megszerezte a vezetést. A BL-győztes németek ezután is uralták a játékot, majd Müller és Lewandowski révén ziccereket hibáztak, utóbbi azonban nem sokkal később jóvá tette hibáját és gyönyörű gólpasszt adott Goretzkának.



A második játékrészből mindössze 35 másodperc telt el, amikor Neuernek először kellett igazán nagyot védenie. Az 51. percben elképesztő, már-már kispályás gólt szerzett a Bayern, a videós visszanézésnél azonban bebizonyosodott, ami már élőben sejthető volt, miszerint les előzte meg a találatot. Tíz perccel később újra csak egy meg nem adott gólig jutott a Bayern, amely gyakorlatilag végig a Sevilla térfelén tartózkodott. A bajor nyomásból egyetlen alkalommal szabadult ki a Sevilla, a 86. percben en-Nesziri dönthette volna el a kupa sorsát, de ziccerét Neuer hárította.



A hosszabbítás második percében en-Nesziri újra óriási gólhelyzetbe került, de ezúttal is Neuer - a kapufa segítségével - hárított, a világbajnok hálóőr egyértelműen a mérkőzés egyik legjobbja volt. A ráadás első tizenöt percének végén megszerezte a vezetést a Bayern, a csereként beállt világ- és Európa-bajnok spanyol Javi Martínez révén. Érdekesség, hogy a veterán futballista szerezte a Bayern második gólját a Chelsea elleni 2013-as Szuperkupa-mérkőzésen is, amivel csapata a 121. percben egyenlített és végül büntetőkkel diadalmaskodott.

A Sevilla ugyan az utolsó negyedórában hajtott az egyenlítésért, de az eredmény nem változott. A mérkőzés legjobbjának végül Thomas Müllert választották.