Enyhültek a kézilabdázó Bánhidi Bence koronavírusos tünetei

2020.09.23 16:24 MTI

Jelentősen enyhültek Bánhidi Bence válogatott kézilabdázó koronavírusos tünetei.



"Most már sokkal jobban vagyok, az elmúlt két nap sokkal jobban telt, mint az előző négy-öt. Az nagyon szenvedős volt. Már csak annyi tünetem van, hogy nem érzek szagokat, ízeket, most már csak ezzel küszködök" - nyilatkozta az M4 Sport szerdai, Sporthíradó című műsorában a MOL-Pick Szeged beállója.



Hozzátette, nem gondolta, hogy a koronavírus még egy sportoló szervezetében is ilyen erős, hiszen őt egy nap alatt ledöntötte a lábáról.



A januári Európa-bajnokság, valamint a legutóbbi Bajnokok Ligája-szezon álomcsapatába is beválasztott játékos emlékeztetett, addig nem hagyhatja el az otthonát, amíg két negatív tesztet nem produkál.



Mint mondta, jövő hétfőn kezdik tesztelni, a második negatív eredmény után még két hétig nem szabad komolyabb testmozgást végeznie, utána pedig kardiológiai vizsgálatok következnek. Amennyiben mindent rendben találnak, akkor a két negatív teszt után négy héttel kezdheti el fokozatosan terhelni a szervezetét.



Bánhidi elárulta, november elején vagy közepén szeretné újrakezdeni az edzéseket, és reméli, hogy nincs veszélyben a szereplése a januári, egyiptomi világbajnokságon. Hozzáfűzte, csinálnia kell majd egy újabb alapozást, hogy újra olyan erőbe kerüljön, amilyenben volt.



A beálló múlt csütörtökön jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal.