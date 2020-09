Koronavírus/Európai Szuperkupa

DK: tegyék zártkapussá a csütörtöki meccset!

A Demokratikus Koalíció arra szólította fel Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökét, hogy tegye zártkapussá az Európai Szuperkupa budapesti döntőjét, vagyis ne engedjenek be nézőket.



Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes szerdai budapesti, online is közvetített sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy "Orbán Viktor jóvoltából" csütörtökön egy emberkísérlet valósul meg.



Naponta emelkedik a fertőzöttek száma, ehhez képest "Orbán Viktor hobbijának hódolva nem hajlandó zártkapussá tenni" az Európai Szuperkupa döntőjét - fogalmazott a politikus.



A meccs nyilván hatalmas élmény lenne a szurkolóknak, de senkinek az egészségét nem lehet kockáztatni azzal, hogy húszezer embert beengednek - közölte.



Hangsúlyozta, hogy a főváros mindent megtesz a nézők egészségének védelmében, ezért sűrítik a busz- és metróközlekedést.



Kérdezték arról, lesznek-e forgalomirányítók, akik figyelnek arra, hogy a járműveken ne legyen tömeg. Gy. Németh Erzsébet megismételte, hogy csúcsra járatják a BKV kapacitásait, illetve arra kérik a szurkolókat, hogy ne csak a tömegközlekedési eszközökön, de már a megállókban is viseljenek maszkot és mindenütt tartsanak távolságot.



A politikus a témán kívüli kérdésekre nem válaszolt.