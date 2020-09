Koronavírus-járvány

Egyre több a koronavírusos kézilabdázó a Szeged csapatában

A csütörtöki tesztelés során kiderült, hogy az eddigi öttel szemben hat játékos koronavírusos a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatában.



A második tesztelésen a játékosok mellett a szakmai stáb tagjai, valamint a munkatársak is részt vettek az együttes honlapjának pénteki beszámolója szerint.



A klub ezúttal sem nevesítette az érintetteket, akik közül egyelőre csak Bánhidi Bence jelentette be, hogy megbetegedett.



Akiknek mindkét vizsgálat negatív eredményt hozott, pénteken elhagyhatták a hatósági karantént. Az edzések szigorú egészségügyi intézkedések mellett újraindulhatnak.



A csütörtökre tervezett Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzést, és a szombati, Cegléddel szembeni bajnoki meccset elhalasztották, de a csapat jövő hétre tervezett találkozóinak sorsáról egyelőre nem közöltek híreket.



A MOL-Pick Szeged hétfőn egy, kedden további négy, ezúttal pedig újabb egy megbetegedésről számolt be.



Kiss Bence, a szegediek cégvezetője az M1 aktuális csatornán elmondta, igyekeznek a saját utánpótlásukból pótolni a kiesett játékosokat.



"Szeretnénk, hogy egy normális csapattal, reális erőt mutatva tudjunk játszani, de ez értelemszerűen nem fog megvalósulni" - vélekedett.



Hozzátette, folyamatos kapcsolatban állnak az európai szövetséggel és a lengyel Lomza Vive Kielce csapatával a jövő szerdai BL-meccs elhalasztásával kapcsolatban, hiszen ahhoz háromoldalú megállapodás szükséges.



"Ha úgy alakul, akkor a kötelezettségeinknek eleget fogunk tenni, kiállunk, és küzdünk a tőlünk telhető maximumon" - szögezte le.