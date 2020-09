Sport

Shane Tusup "harcosokat" készít fel

A tréner segíti a felkészülését az ifjúsági olimpiai bajnok úszó Szilágyi Liliánának, a világbajnoki bronzérmes Holoda Péternek, míg a futballisták közül Szoboszlai Dominikkal, Dzsudzsák Balázzsal és Bogdán Ádámmal is dolgozik.

Elsősorban sportolókat, atlétákat, "harcosokat" készít fel Shane Tusup edző, aki csapatával egy budapesti edzőteremben talált otthonra.



"Mindegy, hogy valaki úszó vagy futballista, mi arra koncentrálunk, hogy ők a lehető legjobb fizikai állapotba kerüljenek és igazi harcosként induljanak a csatába. Mindenkiből szeretnénk kihozni a maximumot" - nyilatkozta Tusup, aki évekig volt a férje és edzője Hosszú Katinkának, akivel közös munkájuk csúcsaként a 2016-os riói olimpiáról három arany- és egy ezüstéremmel tértek haza.



Az év magyar edzőjének négy alkalommal is megválasztott amerikai szakember megjegyezte, megfelelő erőnlét megszerzése mellett fontos a mentális felkészültség is.



Shane Tusup Szoboszlai Dominikról, a Red Bull Salzburg magyar válogatott középpályásáról elmondta: mivel ő osztrák klubjánál edz, ezért napi szinten tartják a kapcsolatot az elvégzendő feladatokkal kapcsolatban. Megjegyezte, mind a fiatal futballistával, mind klubjával remek kapcsolatot sikerült kiépíteniük.