Koronavírus-járvány

Újabb koronavírusos focisták a Puskás Akadémián

A Puskás Akadémia sokáig jól tartotta magát a MOL Fehérvár ellen, de végül 3-1-re kikapott az OTP Bank Liga negyedik fordulójában.



Korábban a klub több játékosa is elkapta a koronavírust. Közülük néhányan szombat este llen már pályára léphettek, de a kardiológus engedélyével csak 45 percet tölthettek a pályán. Hornyák Zsolt vezetőedző elmondta: ezért kellett lecserélni a félidőben Balutát, akitől nagyon sokat vár a folytatásban. Hasonló okból játszott Knezevic és Mance is csak egy félidőt, ugyanis a negatív eredmény után négy hétig ezt a protokollt kell követniük.



Kiderült, hogy a múlt héten a Kisvárda ellen még a kezdőben helyet kapó Auerbach Martin, Spandler Csaba, Szolnoki Roland és Radics Márton is kényszerből maradt ki. Bár a legutóbbi találkozó után még negatív eredményt produkáltak, a két szabadnapot követően pozitív lett a koronavírustesztjük - írta a Nemzeti Sport Online.