Koronavírus-járvány

MSZP: a kormány azonnal fújja le a Szuperkupa-döntőt!

Az MSZP nem tartja felelős döntésnek, hogy a koronavírus-járvány alatt 10 ezer szurkoló előtt Szuperkupa-döntőt rendezzenek Budapesten. Az ellenzéki párt azt követeli a kormánytól, fújja le a szeptember 24-re tervezett meccset.



Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő keddi online sajtótájékoztatóján a Puskás Aréna előtt emlékeztetett arra, hogy Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Orbán Viktor kormányfő és a kabinet több tagja is folyamatosan azt mondja, meg kell állítani a koronavírus külföldről való behurcolását. Ez azonban a külföldről érkező focistákra és szurkolókra nem vonatkozik, tőlük még a külföldön végzett tesztet is elfogadják - tette hozzá.



A szocialisták szerint a magyar emberek védelme, egészsége a legfontosabb - hangsúlyozta. Kiemelte: az elmúlt napokban, hetekben azt látták, hogy Magyarországra megérkezett a Covid-járvány második hulláma, és minden nap rekordot dönt az újabb megbetegedések száma.



Követelik, hogy Orbán Viktor és kormánya, azonnal fújja le a Szuperkupa döntőt. Ha ténylegesen a magyar emberek egészsége, védelme a legfontosabb a számukra, akkor nem kérdés, hogy ezt a meccset nem lehet Magyarországon megrendezni - hangoztatta az ellenzéki képviselő. Nem lehet fontosabb egy kormány számára egy focimeccs, az, hogy egy ilyen rendezvényt megtartsanak, mint a magyar emberek egészsége - mondta.



Kitért arra is: az MSZP védelmi csomagot nyújt be a parlamentnek. Ebben követelik, hogy folyamatosan teszteljenek, és ha már az adóforintokból rengeteg pénzt költöttek tesztek vásárlására, akkor minden magyar állampolgár ingyen kaphassa meg azt.



Azt is követelik, hogy akinek az állása veszélyben van, vagy elveszítette azt, számára a kormány azonnal fizesse ki munkabére 80 százalékát. A munkanélküli ellátást a jelenlegi három hónapról emeljék kilenc hónapra. Követelik továbbá a családi pótlék megduplázását, a 13. havi családi pótlék kifizetését, a nyugdíjak sváci indexálását, és a legkisebb nyugdíjak azonnali megemelését - sorolta Bangóné Borbély Ildikó.