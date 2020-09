Sport

Több mint két és fél órát töltött jégbe zárva egy osztrák extrémsportoló

Mindössze egy fürdőnadrágot viselve állt be az átlátszó kabinba, amelyet egészen a válláig feltöltöttek több mint 200 kilogrammnyi jéggel. 2020.09.07 13:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint két és fél órát töltött jégbe zárva a hétvégén egy osztrák extrémsportoló, megdöntve korábbi világrekordját.



Josef Köberl 2 óra 30 perc 57 másodpercet állt egy jégkockákkal teli üvegkabinban szombaton az alsó-ausztriai Melkben - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



Az extrémsportoló mindössze egy fürdőnadrágot viselve állt be az átlátszó kabinba, amelyet egészen a válláig feltöltöttek több mint 200 kilogrammnyi jéggel.



A hideg okozta fájdalom leküzdése érdekében a férfi pozitív érzelmekre próbált fókuszálni. "Úgy küzdök a fájdalom ellen, hogy pozitív érzéseket vizualizálok és hívok elő, amivel csillapítani tudom a rám törő fájdalmat" - mondta Köberl.



Melk főterén egy kisebb tömeg követte figyelemmel, ahogy az extrémsportoló 30 perccel megdöntötte saját, 2019-es rekordját.



Miután segítői révén kijutott a kabinból, a férfi maga húzta fel a zokniját. "Az első dolog, aminek fel kell melegednie ilyenkor, az az ember lába" - magyarázta Köberl, hozzátéve, hogy még egyszer meg akarja dönteni saját rekordját, méghozzá jövőre Los Angelesben.



Köberl csapata szerint a férfi személyes rekordja a teljes test leghosszabb ideig tartó, jéggel való érintkezésének világrekordja is egyben.