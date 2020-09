Dizájn

Red Dot díjat kapott a Puskás Aréna

Magyar világsiker született a világ legjelentősebb kommunikációs dizájn versenyén, a Red Doton: Közép-Európa legnagyobb befogadóképességű, legkorszerűbb multifunkcionális élményarénája, a Puskás Aréna látogatóirányító rendszere és arculata kapott kitüntető díjat - közölte a Graphasel Design Studió az MTI-vel kedden.



Mint írják, a Graphasel Design Studio az ideivel együtt zsinórban harmadjára kapta meg a huszonnégy tagú, nemzetközileg elismert szaktekintélyekből álló zsűri elismerését. A hazai csapat wayfinding (épületek belső tájékoztatási rendszere) kategóriában nyert, ahol magyar alkotó eddig még nem kapott elismerést.



A Puskás Arénát 2019 novemberében adták át a nagyközönségnek a Magyarország-Uruguay nyitómeccsen. Az aréna építését Fürjes Balázs kormánybiztos, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár irányította.



A közlemény szerint Fürjes Balázs elmondta, hogy öt szempontot adtak a tervezőknek az aréna belső világának megformálásához: az aréna belül is legyen világbajnok, a belső dizájn legyen egyszerre szemet gyönyörködtető és felhasználóbarát, a múlt és jövő izgalmas randevúja, időtálló és sajátosan magyar. Mindezt sikerült világszínvonalon megvalósítani, ezt bizonyítja a Red Dot díj is - tette hozzá az államtitkár.



A Red Dot Design Awardot 1955-ben alapították, azóta minden esztendőben több ezer pályázó közül választják ki a győzteseket a dizájn és a kommunikáció szaktekintélyei. Abban a kategóriában, amelyben idén a Puskás Arénát díjazták, a tavalyi győztes Stockholm tömegközlekedési rendszere volt.



A wayfinding az épületek belső tájékoztatási rendszere, amely közérthető és könnyen követhető jelekkel, szimbólumokkal segíti a látogatókat az eligazodásban, tájékozódásban. A látogatóirányítás nemcsak jelölések rendszere, hanem egyben a középület arculatát is meghatározza.



A Graphasel Design Studio az utóbbi években számos nemzetközi elismerést szerzett, többek között két Red Dot dizájndíjat is az Opera Gin Budapest címkéjével és a Dubicz Borászat csomagolásterveivel. A stúdió nevéhez kötődik a budapesti Google iroda dizájnja, a 2017-es FINA világbajnokság teljes megjelenése, Budapest és Magyarország turisztikai arculata, de több cukrászda, étterem és hotel vizuális identitása is - tartalmazza a közlemény.