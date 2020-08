Sport

BL-selejtező - Bravúros ferencvárosi továbbjutás a Celtic otthonában

A Ferencváros óriási bravúrt végre hajtva 2-1-re nyert szerdán a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójába. 2020.08.27 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Ferencváros így a BL-selejtező harmadik fordulójában is érdekelt lesz - a főtáblára jutáshoz négy kört kell menni -, a sorsolást hétfőn tartják.



A koronavírus-járvány miatt a találkozót zárt kapuk mögött játszottak és a párharc egyetlen mérkőzésen dőlt el.



Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló:

Celtic Glasgow (skót)-Ferencváros 1-2 (0-1)



Celtic Park, zárt kapus, v.: Allard Lindhout (holland)

gólszerzők: Christie (53.), illetve Sigér (7.), Nguen (75.)

sárga lap: Elhamed (27.), Brown (62.), illetve Haratyin (40.), Sigér (62.), Blazic (66.)



Celtic Glasgow:

Barkasz - Elhamed (Frimpong, 78.), Julien, Ajer, Taylor - Brown, C. McGregor - Forrest (Ajeti, 78.), Christie, Elyounoussi - Ntcham



Ferencváros:

Dibusz - Botka, Kovacevic, Blazic, Civic - Sigér, Haratyin, Somália - Isael (Boli, 71.), Nguen (Skvarka, 80.), Uzuni (Laidouni, 86.)



I. félidő:



7. perc: egy szöglet utáni lepattanót Sigér gyűjtött be, megtolta a labdát és 20 méterről óriási gólt lőtt a kapu jobb oldalába (0-1).

II. félidő:



53. perc: a Ferencváros tizenhatosánál adogatott a Celtic, Christie 18 méterről, középről lőtt, labdája Kovacevic fején megpattant, így Dibusz nem tudott hárítani (1-1).



75. perc: egy előrevágott labda tökéletesnek bizonyult a lendületből érkező Nguennek, aki lefutotta védőjét, majd az ötös sarkáról, éles szögből a bal sarokba gurított (1-2).



Nagy lendülettel kezdett a Celtic, a Ferencváros az első perctől kontrákra rendezkedett be és a kapusok közül is Dibusz Dénesnek kellett először játékba avatkoznia, azonban az első gólt a magyar bajnokcsapat szerezte. Egy gyors ellentámadásból kiharcolt szöglet után Sigér Dávid egy rá jellemző, pontos távoli bombával szerzett vezetést. Szerhij Rebrov taktikája jó 40 percig tökéletesen működött, a skótok addig szinte helyzetig sem jutottak, a ferencvárosi játékosok rendkívül fegyelmezetten, egymást tökéletesen segítve futballoztak.



A félidő utolsó öt percére sebességi fokozatot váltott a Celtic, és folyamatosan dolgozta ki a helyzeteket, Dibusz azonban magabiztos volt.



A fordulást követően egy megpattanó lövéssel gyorsan egyenlített a skót együttes, néhány perccel később pedig csak a felső léc választotta el a vezetéstől. A szakadó esőben a hazai zöld-fehérek teljesen beszorították magyar riválisukat, azonban a félidő közepén szinte a semmiből, a Djurgarden ellen duplázó Tokmac Nguen révén újra előnybe került a Ferencváros.



A hajrában ugyan nyomott a Celtic, de játékából ekkor már hiányzott az átütő erő, így a Ferencváros kiharcolta a továbbjutást.



Az első gólt szerző Sigér Dávid a mérkőzést közvetítő M4 Sportnak elmondta, az előzetesen eltervezett taktikából csak annyit tudtak megvalósítani, hogy végig lelkiismeretesen futballoztak és sikerült győzniük. Szerették volna sokkal többet birtokolni a labdát, de a Celtic nagy tempóban, jól futballozott. Hozzátette, a találkozó előtt gyakorolta a góljához hasonló lövéseket, de csak az utolsó próbálkozása sikerült olyan jól, mint a mérkőzésen.



Neil Lennon, a Celtic vezetőedzője azt mondta, természetesen rendkívül csalódott, hiszen végig uralták a mérkőzést, két "hülye" gólt kaptak, és egyéni hibák vezettek a vereséghez. Hozzátette, ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni.



Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, csapata az eddigi legerősebb ellenfelével találkozott az európai kupaporondon, még a CSZKA Moszkvánál is nehezebb feladata volt az együttesnek. Hozzátette, számított rá, hogy ilyen lesz a Fradi játéka, ugyanakkor a gyors vezető gól sokat segített. Megjegyezte, próbáltak a gyors kontrákra építeni, a villámgyors Tokmac Nguen pedig kihasználta erősségét.